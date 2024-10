Expectativa en las chacras: los agricultores esperan lluvias clave para definir rindes en cultivos de invierno

A los cultivos de trigo les beneficia haber sido instalados en fechas más tardías por lo que si en las próximas semanas se concretan lluvias “no va a tener problemas”, dijo.

Por ahora “están tan buenos como el año pasado” consideró Hoffman y “si tenemos lluvia la semana que viene podemos tener una cosecha espectacular”, añadió.

Pronósticos no muy alentadores

Los pronósticos no son muy alentadores, y en la próxima semana se registrarían lluvias en la zona de no más de 10 milímetros.

En cuanto a las cebadas destacó que las que fueron sembradas más tarde están en mejores condiciones y “más sanas” que el año pasado: muy poca mancha en red –que fue un problema en estas fechas de 2023- y sin los niveles de vuelco de la zafra anterior.

Los plantíos de colza, si bien sufrieron con las heladas y en algunas zonas fueron dañadas por caída de granizo, pueden dar una sorpresa, consideró el titular de Unicampo: “las chacras se veían con escaso crecimiento pero en las últimas semanas de radiación solar y temperatura ideal tuvieron una mejora significativa”.

WhatsApp Image 2024-10-05 at 11.37.27.jpeg Mercado de granos, Blasina y Asociados.

Además del estímulo que da la mejora los precios -esta semana volvieron a subir y se acercaron a los 500 euros por tonelada en Europa- los niveles de productividad podrían ser mejores a los esperados.

En Uruguay el precio de la colza al productor subió a US$ 484 por tonelada y la carinata a US$ 540 /tonelada.

Para el arroz, por el contrario, lo que se necesita es que no llueva. Con una intención de sembrar 183 mil hectáreas, 20% más que el año pasado, el avance es de 3%.

“El clima no ha permitido un avance ágil pero se encuentra dentro del promedio histórico; de darse las condiciones, la capacidad de siembra cumple con el objetivo de colocación en fecha de siembra óptima”, evaluó esta semana la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA).

WhatsApp Image 2024-10-05 at 11.37.27 (3).jpeg Mercado de granos, Blasina y Asociados.

Se frenan las subas en Chicago

En la Bolsa de Chicago el final de la semana fue con ajuste. Aunque dio sostén a las oleaginosas la suba del petróleo –el mayor avance semanal en dos años, desde US$ 71 a US$ 78 en el caso del barril de Brent, los pronósticos de lluvias en la zona sojera de Brasil y las condiciones ideales para que avance la cosecha en Estados Unidos debilitaron las cotizaciones.

También tuvo influencia bajista el robustecimiento del dólar frente al euro de 0,6%, que resta competitividad a las exportaciones estadounidenses.

Después de seis subas semanales la soja corrigió a la baja. En la primera posición perdió US$ 10 y cerró a US$ 381 por tonelada y la referencia de julio 2025 bajó algo menos, de US$ 406 a US$ 402 por tonelada.

En el mercado local se ofrecen US$ 383 la tonelada por la ya escasa soja disponible y US$ 370 por la soja de la próxima cosecha.

El trigo posición diciembre –referencia para la cebada cervecera en Uruguay- tampoco sostuvo las subas importantes que tuvo en la semana. Llegó a US$ 226 por tonelada el miércoles pero el viernes se desplomó hasta US$ 216 como consecuencia del retiro de ganancias de los fondos. De todos modos mostró una suba respecto a los US$ 213 /ton del viernes anterior.

En Uruguay los operadores ofrecían el viernes US$ 205 por tonelada de trigo y US$ 217 por tonelada de cebada.

WhatsApp Image 2024-10-05 at 11.37.27 (1).jpeg Mercado de granos, Blasina y Asociados.

EL maíz posición mayo 2025 retrocedió desde el valor más alto en tres meses, US$ 180 por tonelada y cerró a US$ 177 /ton, por el avance de la cosecha en Estados Unidos.

Las bajas no fueron mayores por los ajustes a la baja en las perspectivas de cosecha en la zona del Mar Negro, particularmente en Ucrania donde el clima seco de setiembre afectó los rendimientos.

Los precios del arroz en Asia comenzaron a responder a la baja tras la reapertura de las exportaciones de la India, aunque en la región todavía no se ha expresado esta presión.

La cotización en el sur de Brasil, referencia para Uruguay, se mantuvo durante la semana cerca de US$ 22 por bolsa de 50 kilos. Muy probablemente empiece una corrección a la baja en las cotizaciones arroceras en las próximas semanas.