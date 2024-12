Lanas: hasta noviembre se exportaron 34 millones de kilos por US$ 130 millones, informó Aduanas

Las exportaciones de lanas desde Uruguay alcanzaron los US$ 130 millones en el periodo enero-noviembre, por la venta de 34 millones de kilos, de acuerdo a la Dirección Nacional de Aduanas , lo que establece un incremento importante si se compara el dato con el logrado en el mismo lapso de 2023.

Habitualmente los precios suben en Australia en diciembre, previo al receso de verano, algo que no está ocurriendo este año.

De acuerdo a la encuesta mensual RING del Plan Agropecuario las majadas se encuentran “en buen estado” y siete de cada 10 productores no había comercializado la zafra de lana hasta los primeros días de noviembre.

Referencias en el mercado lanero

Las operaciones en el mercado local por lana Merino de 17 micras se sitúan en el eje de US$ 6 por kilo por lotes acondicionados con grifa verde y certificaciones.

Las lanas Merino de 18 micras se cotizan en el entorno de US$ 5,50 por kilo base sucia y US$ 5 por kilo para aquellos lotes de 19 micras con acondicionamiento y certificaciones.

Las lanas medias de 24 a 25 micras tienen un precio de mercado hoy de alrededor de US$ 1,50 por kilo base sucia y las lanas Corriedale tradicionales de 28 micras US$ 0,80 por kilo en el caso de los lotes acondicionados con grifa verde y US$ 0,60 sin acondicionar.

Indicador del Mercado del Este

En las operaciones realizadas en los centros de venta de Australia esta semana el comportamiento del tipo de cambio volvió a beneficiar a los compradores, con una baja de la moneda local frente al dólar.

Una demanda selectiva debilitó los valores y el Indicador de Mercados del Este (IME) bajó de US$ 7,41 a US$ 7,34 por kilo base limpia, una reducción de 1%.

Más del 9% de la lana ofrecida quedó sin vender, lo que refleja la disconformidad de los productores con los valores y el escaso interés de los compradores por pujar por los lotes.

Analistas australianos señalaron en la última semana que “la dirección del mercado a partir de ahora y hasta el primer trimestre de 2025 estará dominada por las fluctuaciones de la demanda y potencialmente modificada por el comportamiento de las monedas; ambos factores difíciles de predecir”.

Las señales recientes de demanda desde los principales clientes son poco alentadoras. Los panoramas macroeconómicos en Europa y Estados Unidos siguen planteando desafíos e incertidumbres, por el cambio de gobierno en la Casa Blanca y las perspectivas de una política comercial estadounidense más proteccionista con Donald Trump al frente.

Por el lado de China, el panorama surgido en la conferencia anual de la Asociación Industrial de Lana de Zhangjiagang, principal polo industrial lanero en el mundo, “brinda poca confianza a corto plazo” considerando una insuficiente demanda interna y dificultades en los mercados externos.