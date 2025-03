Las claves de la suba del ganado gordo: poca oferta, mucho pasto y alto precio de exportación

MGAP El INBA diseñó un nuevo reglamento para las jineteadas con multas que pueden superar los US$ 20.000

Las entradas están sumamente ágiles con cargas casi inmediatas.

Para Arrospide, la duda de venta se genera sobre todo por la oferta de reposición poco voluminosa, recién en el comienzo de la zafra.

“Por los precios seguro no tiene objeciones”. La semana que viene la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) “va a corregir algunos centavos más”, dijo, reafirmando la tónica alcista.

Novillos, vacas y vaquillonas

El novillo especial se coloca sobre US$ 4,40 por kilo en cuarta balanza y se han hecho negocios puntuales por encima, en lotes de calidad y pesados.

La vaca ronda los US$ 4,20 por kilo.

La vaquillona llega hasta US$ 4,30 por kilo.

El consignatario consideró que “la forma de más o menos controlar esta suba es con reducción de faena, que eso se viene dando gradualmente”.

Faena: bajó la actividad en los frigoríficos

La operativa industrial registró su tercera baja consecutiva y en la última semana fue de 43.689 cabezas.

“La industria es consciente de que por más que le ponga plata a los ganados tampoco aparece un volumen tan importante como para poder mantener un nivel alto de actividad sin la presencia de los corrales”, sostuvo.

Se paga mejor la carne uruguaya

A la poca oferta se suma la firmeza del mercado internacional. En las últimas semanas hubo una tonificación de precios en China, de unos US$ 300 por tonelada. Europa mantiene los buenos valores. Y Estados Unidos, con precios destacados, fue el principal destino de la carne vacuna uruguaya al cierre del primer bimestre.

“Creo que este año va a ser de valores de exportación muy importantes”, dijo el director de Agromeals, Juan Lema.

El precio de exportación para la carne vacuna en febrero fue el más alto desde setiembre de 2022 con una referencia US$ 4.729 por tonelada. Y en el promedio de 2025 tocó los US$ 4.717 por tonelada, 16% por encima del arranque de 2024.

Lo que pasa con los lanares

En lanares la oferta es moderada y aparecen más categorías de adulto. A pesar de haber menos jugadores en el mercado de faena se mantiene una buna demanda y los frigoríficos que están siguen bien activos, con precios firmes y colocación fluida.

El cordero cotiza sobre US$ 4,30 por kilo y hay interés en todas las categorías, sobre todo en los adultos. Los negocios se concretan sobre la referencia de ACG y algo por encima en lotes de volumen.

La particularidad de esta semana fue la ola de calor y las distorsiones en las cargas a consecuencia de las lluvias, tanto en vacunos como en ovinos.

La faena de ovinos sumó 58.374 cabezas en febrero, fue 37% inferior a la de un año atrás y el febrero de menor volumen desde 2016. En la última semana se situó en 18.356 animales.

Comienzo de la zafra de terneros con precios encendidos

A la zafra de terneros, “la estamos viendo con muy buenos ojos”, dijo Arrospide. “Vemos una demanda muy firme y diversificada. Sin duda que la exportación en pie está actuando fuerte en el ternero”, subrayó.

Esta categoría se coloca de forma fluida sobre US$ 2,80- US$ 2,90 por kilo y en lotes de punta se alcanzan y superan los US$ 3, en un año de terneradas con algún kilo más por lo buena disponibilidad de comida.

En el remate Angus 21 de Lote 21 los terneros promediaron US$ 2,95, una suba de 2,3% frente al remate anterior, con mucha demanda de la invernada.

La exportación está actuando de forma diversificada, en distintas categorías, comentó el operador. “Creo que eso es muy importante también, en el preñado, en las terneras de razas definidas, y algún novillo también está llevando”, dijo Arrospide.

“Por ahora somos muy optimistas en cuanto a la demanda, en cuanto a la oferta que va a apareciendo que se coloca rápido y fluido y ni que hablar del escenario de valores, esperemos que esto se continúe avanzada la zafra de terneros, que de no pasar nada raro debería de confirmarse la tendencia”, consideró el consignatario.