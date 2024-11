Los precios de exportación de la carne vacuna prolongan el buen momento en la ganadería

La ganadería cruza noviembre con doble soporte: llueve en la medida ideal y el precio de exportación de la carne vacuna está más arriba , no solo respecto a 2023, sino también a 2022. El clima respalda al productor, en un escenario de plena firmeza y con señales de estabilización de los valores del ganado gordo al cierre de la semana.

El promedio de los últimos 30 días del Ingreso Medio de Exportación (IMEx) de carne vacuna se ubicó 17% por encima de un año atrás, con US$ 4.602 por tonelada.

En la última semana el IMEx fue de US$ 5.029 por tonelada, y más allá de ser un dato provisorio, se trata del mejor valor registrado desde junio de 2023, de acuerdo a los datos de Instituto Nacional de Carnes (INAC).

INAC informó que al cierre de octubre Uruguay ya obtuvo más de US$ 2.000 millones por exportaciones de carnes

Un mercado externo que ha visto un empuje en China traccionado por Brasil, y que ha impulsado el precio de exportación de la carne vacuna. El novillo en los mercados brasileños alcanzó los US$ 4 por kilo, el mayor valor desde 2022.

WhatsApp Image 2024-11-22 at 16.06.56 (3).jpeg

China sigue firme en compras, con importaciones de carne vacuna que aumentaron 6% en octubre frente a un año atrás. Fueron 240.000 toneladas, un máximo desde marzo. Al mismo tiempo, Europa aflojó algo en precio.

WhatsApp Image 2024-11-22 at 16.06.56 (1).jpeg

El valor de los novillos

En este escenario, a pesar de que aparece algo más de oferta y de mejor terminación, los valores por novillos de pasto se afirman entre US$ 4,05 por kilo y US$ 4,15 en los lotes de punta.

En las vacas las referencias van de US$ 3,80 a US$ 3,90 el kilo y en el eje de US$ 4 el kilo para la vaquillona.

Las entradas a planta se mueven de una semana a 10 días.

WhatsApp Image 2024-11-22 at 16.06.56 (2).jpeg

Las próximas lluvias llegarían en la noche del domingo y podrían prolongarse en los primeros días de la semana, aunque sin mayores volúmenes.

"Los ganados con este clima benévolo están ganando muchos kilos", comentó Carlos de Freitas, de escritorio Carlos de Freitas Negocios Rurales.

"No es una oferta voluminosa, lejos de los embudos que solían generarse en esta época", destacó el operador.

Novillos

Los ganados están saliendo con muy buena terminación.

Para de Freitas "la estabilización de los valores es sano", en un momento de plena solidez, y con un diciembre por delante en el que no ve un atropello de oferta y donde el clima jugará un papel importante.

WhatsApp Image 2024-11-22 at 16.06.56 (4).jpeg

Faena por encima de los 50.000 vacunos

La demanda sostenida y los destacados volúmenes de faena han sido clave.

La semana pasada la industria procesó 51.483 vacunos, la segunda mayor faena en lo que va del año.

El mercado de reposición va por la misma senda que el gordo, con mucha firmeza y una demanda que continúa pretenciosa.

La oferta tiende a concentrarse más en las pantallas, comentó De Freitas.

En negocios particulares hay cierta dificultad para juntar las puntas.

La demanda es muy buena para ganados de corral, para los terneros de exportación y hay mucho interés por novillos formados para exportación. "Es una tendencia irreversible", dijo el operador.

En el remate de Lote 21, este viernes, el ternero promedió US$ 2,62 el kilo, una suba de 1,2% respecto al remate anterior.

Carne ovina

En lanares para faena, la demanda -como es habitual para la época- está enfocada en el cordero mamón.

Las entradas son ágiles, con el cordero entre US$ 4,10 y US$ 4,20 el kilo.

Para categorías adultas hay demanda pero con restricciones por peso de carcasa. Se cargan, aunque con descuentos en la cotización.

La faena de la semana pasada fue la más alta del año, con 26.884 lanares, un volumen muy cercano al registrado en la misma semana del año pasado.

La tonelada exportada de carne ovina tocó su mejor valor desde agosto de 2022, con un promedio semanal provisorio de US$ 5.738.

En los últimos 30 días móviles fue de US$ 5.176 por tonelada de carne ovina.

Por los bajos volúmenes exportados estos precios pueden tener mayores variaciones semanales, pero de igual modo, con una firmeza destacable.