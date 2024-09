Mercado ganadero: frigoríficos presionan y siguen bajando los precios de los vacunos gordos

Con base en los precios que pasan los frigoríficos, el mercado ganadero se encuentra en un proceso de ajuste a la baja , que coincide a nivel regional con una poszafra en Brasil que encuentra serias restricciones de oferta. El precio de referencia local para el novillo está en US$ 3,85 por kilo .

Esta situación ha llevado al novillo a subir en el país vecino de US$ 3,10 a US$ 3,30 en dos semanas y con perspectivas de alcanzar los US$ 3,70, lo que sería un piso bastante sólido para los precios del gordo en Uruguay.