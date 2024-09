Mercado ganadero: poca oferta de ganado para faena con precios en baja, y valor consolidado en carne exportada

En los últimos días los novillos se han colocado entre US$ 3,80 y US$ 3,85 por kilo.

“No hay un volumen importante de ganado, al menos por un mes más; y no se ve que vaya a haber mucha más oferta porque se han embarcado ganados faltos de kilos y otros fueron exportados”, apuntó el operador.

WhatsApp Image 2024-09-20 at 13.17.45.jpeg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Por vacas gordas la industria propone US$ 3,55 pero los negocios se hacen entre US$ 3,65 y US$ 3,70 por kilo en cuarta balanza.

Las vaquillonas, demandadas para el abasto y para la exportación, cotizan entre US$ 3,85 y US$ 3,90 por kilo.

“Se pasan valores pero la concreción de negocios es marginal”, sostuvo Núñez.

El fin de semana pasado comenzó la temporada de remates de reproductores, que se anticipa tendrá muy buena demanda y valores al alza respecto al año anterior debido a las buenas condiciones para la cría y la disponibilidad de vientres.

Con una primavera retrasada pero que empieza a instalarse con lluvias y suba de la temperatura, las categorías de reposición tienen buena demanda: las vacas de invernada entre US$ 1,55 y US$ 1,60 por kilo en pie, y los novillos formados con destino a corral obtienen de US$ 1,95 a US$ 2.

El interés por los terneros se mantiene, con un sector exportador operativo y que se mantendrá activo por el resto del año. Hasta agosto se exportaron 215 mil vacunos en pie, 22% más que el año pasado a la fecha.

WhatsApp Image 2024-09-20 at 13.18.17.jpeg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Carne bovina: más de US$ 4.300/ton

El precio de exportación de carne vacuna se consolida sobre los US$ 4.300, aun con una marcada volatilidad de valores. En la última semana saltó de US$ 3.695 a US$ 4.568 por tonelada, y el promedio de los últimos 30 días fue de US$ 4.342.

El precio anual marca casi 5% por detrás de 2023. El volumen exportado, sin embargo, supera al de un año atrás. Uruguay lleva 343.949 toneladas embarcadas en lo que va del 2024, una suba interanual de 4,4%, de acuerdo a datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

La demanda estadounidense compensa la baja de China.

Hasta mediados de setiembre los exportadores uruguayos colocaron en Estados Unidos 102.139 toneladas de carne, 62% más que en el mismo lapso de 2023. A falta de cuatro meses para el cierre del año ya se superó el total del año pasado que fue de 97.934 toneladas y se alcanzó un nuevo récord desde 2007. A este ritmo de 12 mil toneladas mensuales se podría llegar a 150 mil toneladas en 2024.

La facturación por ventas al mercado norteamericano, que incluye negocios minoritarios a Canadá y México, alcanzó los US$ 442 millones hasta el 14 de setiembre y supera los US$ 426 millones de China.

Por primera vez desde 2012 es altamente posible que al final del año EEUU sea el principal destino en monto de divisas generadas.

Carne ovina: más de US$ 4.000/ton

En lo que respecta a ovinos las referencias de precios para el cordero a faena se encuentran sobre US$ 4 y la oveja tuvo un ajuste desde US$ 3,25 hace dos semanas al eje de US$ 3,10 a US$ 3,15, debido la mayor oferta posterior a esquilas y partos.

En carne ovina la tonelada exportada cayó a US$ 4.042 por tonelada en la última semana.

Desde principios de julio el promedio de 30 días se ha sostenido sobre los US$ 4.000 y en la última semana fue de US$ 4.165, dentro de un escenario de recuperación de valores que se viene dando desde mayo.

El acumulado anual muestra un promedio de US$ 3.784, un descenso de 2,7% comparado con los US$ 3.888 de un año atrás, y creciendo.

A la inversa que en carne vacuna, el volumen importado ha sido muy inferior que en 2023. En lo que va del año al 14 de setiembre se enviaron al exterior 10.727 toneladas, 34% menos que las 16.192 registradas en 2023.