Negocios con lanas: pasó una semana con estabilidad en los precios

Lanas: semana con valores estables en el mercado de referencia. Juan Samuelle

Por Blasina y Asociados

El mercado lanero se mantuvo estable durante la última semana en el Indicador de Mercados del Este, en Australia, con pocas variaciones en las cotizaciones y escaso impacto del tipo de cambio en los negocios; en el escenario local se reportaron ventas por más de 90 mil kilos de lanas Merino.

Grilla de consignatarios de lana En la grilla de la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros esta semana el promedio para las lanas de 17 micras es de US$ 6 por kilo base sucia para lotes acondicionados con grifa verde, US$ 5,80 por kilo para lanas Merino en el eje de 18 micras y US$ 5 por kilo para lanas de 19 micras.

Las Cruzas finas de 23 micras acondicionadas con grifa verde cotizan a US$ 2,50 por kilo y el Corriedale grueso de 29 micras, grifa verde, tiene referencias en el mercado local de US$ 0,80 por kilo y US$ 1 para los lotes de 28 micras.

El reporte semanal del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) reporta por su lado ventas semanales por más de 90 mil kilos en lanas Merino de entre 17,8 y 22,1 micras.

Se destacan negocios por lotes en el eje de 20 mil kilos a valores de US$ 5,5 a US$ 5,2 por kilo base sucia por lanas de 18,7 a 19,2 micras. WhatsApp Image 2024-11-22 at 16.55.17.jpeg Indicador de Mercados del Este El Indicador de Mercados del Este (IME) perdió tres centavos, bajando de US$ 7,46 a US$ 7,43. La referencia quedó 3% por debajo del año pasado, cuando comenzaba una tendencia al alza que se mantuvo hasta el receso de Año Nuevo y llegó hasta US$ 8,14 por kilo base limpia. Este año es difícil pronosticar si se registrará la habitual pulsión alcista de fin de año. La demanda en la última semana fue apenas suficiente para mantener los precios, pero no para subir los precios a pesar del volumen de oferta inferior al del año pasado. Creció la proporción de compras de las firmas textiles respecto a los negocios concretados por exportadores, con una demanda muy selectiva de las textiles italianas y presencia de compradores de la India, que encuentran precios competitivos. Se colocó el 91% de los lotes ofrecidos en los tres centros de venta, un porcentaje menor al de la semana anterior pero una señal de que los productores mantienen una posición vendedora.