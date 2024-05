Productores logran torcer el brazo a la industria frigorífica en la pulseada de precios por el ganado gordo

Los productores ganaderos están logrando torcer el brazo a la industria frigorífica en la pulseada de precios por el ganado gordo en mayo, un mes tradicionalmente con presiones a la baja. En las últimas dos semanas el precio de los novillos subió 10 centavos de dólar y alcanzó US$ 3,66 por kilo en cuarta balanza .

Vacas y vaquillonas registran valores de US$ 3,33 y US$ 3,55 que también son los más altos en casi un año.

Gestión asociativa permite que productores de Canelones compren ración a unos US$ 100 menos por tonelada

Estos factores estacionales pueden repercutir en una baja en los valores del mercado.

Sin ir más lejos, en mayo de 2023 el precio del novillo gordo bajó 20 centavos, una caída de 5% desde US$ 4,22 a US$ 4,02 por kilo que, de la mano de la sequía, no paró hasta varios meses más adelante cuando la cotización recién hizo piso en US$ 3 por kilo de carcasa.

Pero este año la influencia del clima estuvo del lado de los productores.

Primero, por la exuberancia forrajera de un otoño lluvioso que permitía mantener los ganados en los campos ganando kilos en caso de no convalidar precios ofrecidos por la industria si eran considerados insuficientes.

A principios de mayo, cuando la presión bajista parecía verse reflejada en los negocios en plena faena de cuota, los excesos de lluvia comenzaron a traducirse en una retracción de la oferta y a generar dificultades en las cargas de ganado a faena.

A su vez, las complicaciones para importar carne desde Brasil por las trágicas inundaciones en Río Grande del Sur generaron una demanda adicional por ganados bien terminados y con entradas rápidas para consumo interno.

Y se agregó una variable inusual: la exportación de novillos en pie para Turquía, una categoría que es infrecuente ver subir a los barcos.

En este escenario de oferta limitada los frigoríficos flexibilizaron sus propuestas y los precios del gordo volvieron a afirmarse, con las plantas dedicadas al abasto pagando precios de punta.

¿Cuáles son las perspectivas hacia adelante para el precio del ganado?

“La lógica es que con escasez de ganado el mercado se mantenga firme y la industria no pueda ajustar los valores como lo ha intentado realizar y no ha podido”, apunta Daniel Dutra, director de Escritorio Dutra, “me parece que por lo menos por un tiempo no hay posibilidad de ajuste de valores”.

A principios de mes los frigoríficos proponían precios en el eje de US$ 3,15 a US$ 3,20 por vacas y US$ 3,40 por novillos.

Por su parte, Carlos de Freitas, titular del escritorio del mismo nombre, consideró que en las próximas semanas “el ganado gordo se va a ir afirmando”. “La industria sabrá hasta donde va a ir; creo que tiene claro que por más que estire mucho los valores los ganados no van a estar”, apuntó.

Las señales del exterior no dan para que los valores se disparen pero “sí para que tengan una recuperación” apuntó el operador Otto Fernández hijo.

China está importando volúmenes récord de carne, a pesar de las previsiones en Estados Unidos que anticipaban un enfriamiento del mercado. Ingresó un millón de toneladas en el primer cuatrimestre del año -23% más que en enero-abril de 2023- y 2,9 millones de toneladas en los últimos 12 meses móviles, ambas cifras récord.

china import carne 2024 abril.jpg Agroindustria cárnica. Blasina y Asociados

Con estos números es lógico que el ritmo de negocios con Brasil, su principal proveedor, sean el más fluido de la historia: 374.620 toneladas entre enero y abril 2024, un volumen 41% superior al de 2023 y 10% por encima del récord anterior de 2022.

Los ingresos crecieron 26,5% desde el año pasado, hasta US$ 1.672 millones en el primer cuatrimestre.

El importador del 30% de la carne vacuna que se mueve en el mercado mundial mantiene frenados los precios y viene ampliando su portafolio de proveedores. En Uruguay el volumen de compras de China cayó 27% hasta el 18 de mayo y 45% en comparación a 2022, en buena parte porque los exportadores locales buscan colocar producto en mercados que ofrezcan mejores precios.

Así, en mayo se rompió la hegemonía de China como principal comprador de carne vacuna en Uruguay en la última década. EEUU supera este mes en facturación al gigante asiático.

La venta a EEUU generó US$ 22,83 millones contra US$ 20,25 millones del país asiático, según los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) hasta el sábado 18.

Mercado ganadero en tensión

El CEO de Marfrig en Uruguay, Marcelo Secco, dijo en Tiempo de Cambio de Radio Rural que los precios que la industria está pagando por el ganado permiten trabajar y “por eso se están convalidando, más allá del plan de negocios que uno tenga”.

“Es la realidad de Uruguay”, dijo Secco, “menos hacienda genera un mercado en tensión” aunque, opinó, “no es un mercado que yo lo vea en el corto y mediano plazo perpetuarse”.

La Relación Hacienda Exportación (RHE) para el novillo cayó a 0,88 en la última semana, luego de ocho semanas por encima del promedio histórico de 0,93, un reflejo de la suba del precio de exportación. La RHE es un indicador del peso relativo del precio del ganado en los productos industrializados.

Con un precio semanal de US$ 4.316 por tonelada de carne vacuna exportada, el promedio para los últimos 30 días subió a US$ 4.097, el más alto en 10 semanas.

Los valores se muestran tonificados por los embarques a la Unión Europea dentro de la segunda ventana de cuota 481 del año, con un promedio por tonelada de US$ 6.732 en mayo para las colocaciones a este destino, por encima del promedio general de US$ 4.256 en el mes en curso.

El promedio anual de precio se sitúa en US$ 4.050 por tonelada, 7,5% menos que en el mismo periodo de 2023.

Según el CEO de Marfrig el mercado internacional “está bien, pero está débil” con cierto componente de exceso de oferta. En Estados Unidos por ejemplo en las últimas semanas los precios se ajustaron y los clientes “no quieren fijar para adelante los precios de hoy”, previendo una baja.

novillo uru arg br EEUU mayo 2024.jpg Agroindustria cárnica. Blasina y Asociados

Precio del ganado: sube en EEUU y baja en Brasil

En Estados Unidos se están registrando precios récord desde abril del año pasado cuando el novillo cruzó los US$ 6 por kilo a faena, una referencia de la que no se ha bajado. Desde fines de marzo está por encima de los US$ 6,60. Y si bien podría corregir en el segundo semestre del año “se prevé que los precios del ganado alcancen nuevos máximos en 2025” según el más reciente reporte ganadero del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

La producción de carne vacuna de Estados Unidos seguirá reduciéndose en 2025 por la escasez de oferta de ganado: el USDA estima que caerá 6% hasta 11,4 millones de toneladas, el menor volumen en 10 años.

Sus exportaciones disminuirán en más de 11% respecto a las de 2024 hasta 1,13 millones de toneladas, el nivel más bajo en ocho años.

Las importaciones solo se incrementarán 1% en 2025 desde el récord de 1.894.000 toneladas proyectado para 2024 porque se espera que “los contingentes arancelarios limiten en gran medida la capacidad para varios proveedores” señala el USDA.

Los altos precios de las importaciones de carne vacuna en los Estados Unidos pueden compensar parcialmente los aranceles fuera de cuota, como sucede con algunos cortes de Uruguay que hoy obtienen mejores valores en Estados Unidos pagando arancel que en China.

En este contexto, el pronóstico para los precios de los novillos de corral es de un aumento interanual del 3%, de 1% para los novillos livianos y hasta 5% para las vacas de invernada, teniendo en cuenta que la oferta se reducirá más que el promedio por la retención de vientres.

El australiano Simon Quilty, analista de la consultora Global Agri Trends, proyecta que en 2025 y 2026 Brasil, Australia, Estados Unidos y Argentina entrarán en proceso de recomposición de stocks ganaderos, una fase en la que hasta ahora nunca han coincidido y que conducirá a una caída significativa de la oferta internacional de hacienda y a una suba de precios.

precio novillo eeuu 2024.jpg Agroindustria cárnica. Blasina y Asociados

En Brasil las proyecciones para los próximos meses son de precios flojos para el ganado, que hoy ya son 20% inferiores a los del mercado uruguayo.

La tendencia a la baja se profundizó esta semana. La cotización del novillo en Sao Paulo cayó por debajo de US$ 2,90 por kilo en cuarta balanza por primera vez desde setiembre de 2023, como consecuencia de un aumento de la oferta en la poszafra y menor demanda de la industria.

Se espera que siga presionado a la baja por el resto de mayo y junio. Las cotizaciones en el mercado de futuro también han sufrido ajustes y recién en los negocios para agosto se anticipan valores por encima de los US$ 3 por kilo.

Novillo Brasil El Obs.jpg Agroindustria cárnica. Blasina y Asociados

En Argentina el valor real de la hacienda de consumo en mayo es el más bajo desde 2018 y la cotización del novillo ajustada por inflación “perdió la mitad del nivel extraordinario alcanzado a mediados de diciembre”, según el portal Valor Carne.

La válvula de la faena

“La industria no está muy dispuesta a seguir presionando al alza por una mercadería que no está, va a ser clave ver si siguen con intenciones de mantener niveles de faena altos o si van a buscar bajarla”, dijo el consignatario Christopher Brown, director de Agro Oriental.

El CEO de Marfrig reconoció que “adelantar planes de inactividad” está en la agenda: “en nuestro caso sería lógico pensar en adelantar una licencia para el mes de junio que estaba prevista para más entrado el invierno”.

Hoy el interés mayor es por los ganados que menos hay: novillos especiales pesados, vacas de 240 a 250 kilos de carcasa. “Los que más escasean y los necesarios para el tipo de negocios en esta época del año” que incluye faenas kosher en algunas plantas, comentó Otto Fernández hijo.

En este sentido los ganados procedentes de corral van a seguir incidiendo en la faena y “pueden apaciguar un poco la situación de falta de oferta” a juicio del operador artíguense.

En el escenario de precios hacia delante juegan varios factores.

Por un lado, el frío y las heladas comprometen el estado de los ganados y especialmente de verdeos y praderas lo que pone un manto de duda sobre la oferta en el resto del año.

Por otro, la alta preñez, con siete de cada 10 productores por encima del 80% según la última encuesta Ring del Plan Agropecuario, limita la disponibilidad de vacas para faena, algo que lamentablemente por falta de liquidez termina en faena de vacas preñadas.

Otro factor que incide es la suba del precio de los granos que puede llevar a que el maíz a precio accesible no persista mucho tiempo más.

Si el precio de exportación se sostiene en los US$ 4.000, algo que ha mantenido como gran promedio este año, es posible que la industria tenga que seguir captando un margen menor del negocio, al menos hasta que La Niña que se augura para el segundo semestre haga efecto en un faltante importante de lluvias.