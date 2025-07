Sindicato pidió a Conaprole informe la identidad del productor en cuyo tambo se derramó leche

Esta decisión del gremio de trabajadores de la cooperativa láctea sucede a un comunicado de mediados de julio, cuando circuló un primer video que mostraba derrame de leche de tanques de frío, lo que fue cuestionado por la AOEC: " El video que circula mostrando un tanque que se desborda es apócrifo , nadie sabe quién es el productor, e inclusive en el mismo no se muestra ninguna imagen que lo pueda identificar", sostuvo en aquel momento.

El sindicato ha dispuesto, entre otras medidas, paros de 24 horas, paros parciales, trabajo a reglamento y no realizar horas extra.

Conflicto por el cierre de la planta 14 en Rivera

El conflicto entre la dirección de la cooperativa y el sindicato fue originado por la decisión de Conaprole de cerrar el 31 de octubre la planta industrial que posee en Rivera, donde hay 22 puestos de trabajo directo y además zafrales.

Tras instancias tripartitas, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) procurando no se agudice el problema, no han existido acuerdos: la empresa sostiene su decisión y las soluciones que propuso para el futuro laboral de los trabajadores involucrados no son aceptadas por el sindicato.

Conaprole explicó que asegura a los productores relacionados con esa planta industrial que les seguirá tomando toda la producción, que el abasto a la población de leche fresca en sachet (lo único que se produce en ese complejo del norte del país) en esa zona seguirá sin cambios y propuso -entre otras alternativas- que los trabajadores pasen a desempeñarse en otra planta.

El comando de la directiva sostiene que la planta es ineficiencia y seguir utilizándola demanda una inversión millonaria inviable y la AOEC expuso argumentos sosteniendo que la planta genera utilidades.

Reclamos de la AOEC por el nuevo video

La AOEC, entre otras consideraciones (ver más adelante el documento completo), señala en este nuevo comunicado la existencia de "normas y decretos del Poder Ejecutivo, Ministerio de Medio Ambiente y DINAMA" que establecen que los productores deben informar "con suficiente antelación" la existencia de "riesgos de posibles derrames o afectación de la leche", suceda eso por "corte de energía, ruptura de equipos de enfriamiento de tanques de leche en el tambo, retraso en la recolección u otras situaciones".

"Dado que dicho video no identifica al presunto productor lechero, es que solicitamos a la empresa nos provea la información, ya que entendemos que Conaprole debería estar notificado del productor que actuó ", se añade.

También se alude a "establecer las responsabilidades que corresponda", se recuerda que en las medidas gremiales dispuestas se establecen guardias "mínimas, imprescindibles y necesarias" para recibir toda la leche de los productores aunque sea con retraso" y se informa que "AOEC presentará las denuncias y acciones legales pertinentes por difamación a quien haya actuado de esta forma sin medir las consecuencias de su acción".

Los productores ya habían denunciado, hace algunas semanas, casos de desborde de leche de los tanques de frío por atrasos en las llegadas de los camiones a retirar el producto, consecuencia eso de atrasos en las descargas en los complejos industriales, debido a medidas sindicales.

Consejo Nacional de Delegados

Este jueves 31 de julio, en la sede de la AOEC en Montevideo, se realizará un Consejo Nacional de Delegados para evaluar la marcha del conflicto, organizar una movilización con destino en Rivera, abordar el tema de las medidas ejecutadas y las programadas y considerar las reuniones realizadas recientemente.

El comunicado