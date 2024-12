Tercer día de paro en frigoríficos: devuelven vacunos y productores denunciaron muertes de animales

Esto último puede cambiar en caso que haya una excepción a la exigencia de cuarentena, en lo que se trabajará según anunció el dirigente ruralista.

Industriales consultados por El Observador, quienes prefirieron no declarar públicamente al menos por el momento, señalaron como otro problema que puede impactar a corto plazo el de no disponer de materia prima y no industrializar, lo que generará de persistir esta situación incumplimientos en el abasto, tanto al mercado interno como a los externos.

Mangarelli denunció que no entiende el motivo de los paros, cuando, puntualizó, los trabajadores de los frigoríficos en Uruguay tienen los mejores salarios con relación a los que se abonan en la región, con un ausentismo laboral que va del 30%, denunció.

Tal como se anunció en un comunicado de la FR este sábado, los productores analizan con sus asesores legales solicitar se establezca la declaración de actividad esencial para la faena de vacunos en las plantas industriales.

"Terrorismo sindical"

Que haya paros de 24 horas consecutivos y sorpresivos, consideró, “es una barbaridad”, porque se trata de “un problema de patrones y empleados” del cual “el productor es rehén”.

Lo peor de todo, opinó, es que “esto lo hacen a sabiendas y lo han dicho… repudiamos esto totalmente, entendemos que es un terrorismo sindical por parte de la Foica”.

Rafael Normey, también vicepresidente en la FR, en su cuenta de la red social X coincidió en hablar de terrorismo sindical.

Terrorismo sindical,

Nos quieren tomar de rehenes totalmente al propósito https://t.co/FEevextCv3 — Rafael Normey (@NormeyRafael) December 1, 2024

Mangarelli señaló, además, que esto sucede en un momento clave, cuando los ganados tienen un alto valor por la demanda y precios de los productos cárnicos y justo cuando el productor debe afrontar pagos especiales que suceden sobre cada fin de año.

Consultado sobre la coincidencia de esta situación con recientes elecciones nacionales y el consecuente cambio de gobierno, Mangarelli expresó que se está generando un “mal clima” y que ve a los sindicatos “envalentonados… tienen alguna nueva presencia en diputados y senadores... pero así no va la cosa”.