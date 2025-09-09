Uruguay se pinta de amarillo por la colza: la propuesta de la Agro-Pecuaria de Dolores a quienes hagan ruta

La Asociación Agro-Pecuaria de Dolores (AAD) , una de las gremiales de mayor prestigio en Uruguay, anunció una novedad relacionada con la zafra de cultivos de invierno , concretamente con el cultivo de colza , el que ha mostrado un mayor crecimiento en área en los últimos años, pasando a ser un jugador muy fuerte , como los cerealeros trigo y cebada.

Desde la AAD se explicó que la belleza de los campos de colza en esta época suele ser fotografiada por quienes la presencian.

Con base en esa realidad, este año la asociación con sede en esa ciudad de Soriano instauró un concurso de fotografías a los cultivos de colza.

Para participar, se invita a recorrer el interior del país en setiembre y octubre, para sacar fotos de los campos de colza en flor.

No se aceptarán stories: los participantes deberán subir las fotos a sus redes (Instagram, Facebook o X) con el hashtag #RutaDeLaColza y etiquetar a la Asociación Agro-Pecuaria de Dolores, además de seguir a la Agropecuaria y arrobarla en Facebook, Instagram o X.

Todas las fotos presentadas antes del 3 de octubre participarán en un concurso por una estadía para dos personas en un hotel del interior.

Campo uruguayo teñido de amarillo: la colza gana espacio

La llegada de la primavera tiñe de amarillo al campo uruguayo, gracias a la floración de la colza -también llamada canola-, que hace del paisaje rural un atractivo único, además de resaltar su importancia como materia prima estratégica para el país.

De esta forma, setiembre resulta ser un mes ideal para recorrer las rutas y apreciar el paisaje amarillento.

Este fenómeno característico de la época primaveral invita a tomarse un descanso de la capital y recorrer el interior.

Donde encontrar los campos con colza en Uruguay

Principalmente, se puede encontrar una mayor cantidad de plantaciones de colza en los departamentos de Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Flores, San José y Durazno.

En este sentido, una ruta ideal para recorrer entre campos poblados de colza desde Montevideo puede incluir el viaje hasta Colonia del Sacramento por la ruta 1 y luego tomar la 21 hasta Mercedes, retornando por la ruta 2 hasta Nueva Helvecia y desde allí por la 1 a la capital.

Si se quiere hacer un circuito más amplio, desde Mercedes se puede seguir la ruta 24 a Paysandú y luego la 3, para volver hasta la ruta 1 y llegar a Montevideo.

También existen múltiples caminos alternativos donde es posible encontrarse con paisajes y rincones para descubrir.

Este mes representa un momento ideal para aprovechar a recorrer distintos puntos del país y disfrutar más este cultivo, que ha tomado gran relevancia en los últimos 15 años.

Fue en 2010 cuando el cultivo de la colza despegó en Uruguay.

Esta oleaginosa de invierno es una materia prima baja en emisiones de carbono.

Su producción apunta principalmente a la obtención de aceite, en especial para la posterior elaboración de biodiesel, aunque también puede ser para consumo humano.

Además, a los productores puede servirles como modo de preparación de su terreno para el cultivo de soja.

El cultivo más expandido sin contar a la soja

La producción estimada para este año es de 280.000 hectáreas, siendo el segundo cultivo de invierno con más área a nivel nacional, solo superado por soja.

La calidad de la producción local de colza nos diferencia a nivel mundial, donde también se produce en Canadá, Australia, Europa y en nuestra región en Argentina y Brasil.

La agricultura responde a una planificación y sigue un proceso que marca un diferencial a nivel de los mercados internacionales.

En Uruguay la colza es libre de organismos genéticamente modificados (OGM), se trabaja mucho internamente para que no se contamine y eso nos permite llegar a mercados mucho más específicos.