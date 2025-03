Nueva sanción para Peñarol en básquetbol por incidentes de sus hinchas en el partido con Aguada

FÚTBOL URUGUAYO "El cuadro más grande del país": el mensaje del ex Peñarol que rescindió contrato en Cerro y en una fecha especial

Zuvich defendió a Peñarol en 2019 cuando protagonizó un escándalo por amaño de partidos, razón por la cual fue sancionado dos años y medio sin poder jugar.

La indefinición de esta situación llevó a la paralización de la Liguilla, donde aún restan dos fechas para definir el orden de los playoffs del 1 al 6.

El Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Basketball dictó este martes su fallo sancionado tanto a Peñarol como al jugador Zuvich.

A Peñarol se le aplicó una multa de 6.000 unidades indexadas (UI).

En el día de los hechos, el valor de la UI ascendía a $ 6.278,3 por lo que el total de la multa es de $ 37.669,8.

Integran el Tribunal de Penas de la FUBB como titulares, el presidente Walter Martínez, Eduardo Albistur, Gonzalo Bertín, Rossana Tarullo y Fernando Rígoli.

El pasado 3 de febrero, Peñarol había sido multado en 12.000 UI y una quita de dos puntos por incidentes perpetrados por sus hinchas en el clásico contra Nacional jugado en el Palacio Peñarol.

Esa deducción de dos puntos se sumó a las dos unidades con la que Peñarol arrancó la temporada por incidentes protagonizados por sus hinchas en las finales de la temporada pasada contra Aguada.

Así se juega la cuarta fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Nacional, que ya tiene asegurado el número 1, será local este jueves ante Defensor Sporting en el Polideportivo del Gran Parque Central y Aguada recibirá a Cordón en su cancha. Ambos partidos se jugarán a la hora 20.15.

Peñarol, por su parte, será local ante Malvín en el Palacio desde la hora 22.15.

La quinta y última fecha se llevará a cabo el lunes 31 de marzo: Nacional vs Malvín en el Polideportivo, Aguada vs Sporting en Aguada y Peñarol vs Cordón en el Palacio, todos a las 20.15.