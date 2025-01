"Rangos": Aguada gozó el triunfo contra Peñarol comparando dos triplazos de Donald Sims

LIGA URUGUAYA Aguada goleó a Welcome y es tercero en la Liga Uruguaya de Básquetbol: mirá posiciones y los próximos partidos

Posteriormente postearon un video con un triple infernal de larga distancia que metió anoche Sims con otro que acertó en la quinta y definitiva final de la Liga pasada, donde Aguada se impuso 88-71 el pasado 17 de junio en el Antel Arena.

El de anoche fue con la camiseta blanca. El de las finales con la negra. Sims es capaz de meter triples desde posiciones increíbles.

La serie final estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento entre Santiago "Pepo" Vidal de Aguada con Jayson Granger de Peñarol.

Granger se fue de Peñarol al término de la Liga y volvió a España. El aurinegro no pudo ser campeón la temporada pasada con el presupuesto más grande de la Liga Uruguaya de Básquetbol y además fracasó en su intento de conquistar, como local, la Liga Sudamericana de Básquetbol, torneo que ganó Nacional a fines del año pasado.

Vidal sigue en Aguada pero se recupera de una fractura en una mano.

Mirá acá las estadísticas completas del partido de anoche, en una etapa donde Nacional, único líder, volvió a ganar y batió el récord de Liga de mayor cantidad de partidos consecutivos ganados desde el inicio de una Liga.

Posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Aguada y Peñarol comenzaron la temporada con quita de dos puntos por incidentes generados en distintos partidos de las finales de la Liga pasada.

Pese a ello, ambos están en zona de clasificación entre los seis mejores que disputarán una segunda fase, a una sola rueda, para ordenarse del 1 al 6 de cara a los playoffs.

La localía de esos partidos estarán definidas por los dos encuentros jugados entre los equipos clasificados durante el Clasificatorio.

Peñarol será local en el Palacio Peñarol ante Aguada porque en la primera rueda le ganó por 9 puntos y anoche perdió por 8.

Equipo Puntos Ganados Perdidos Nacional 26 13 0 Aguada* 21 10 3 Malvín 20 8 4 Peñarol* 20 9 4 Hebraica Macabi 20 7 6 Urunday Universitario 18 6 6 Cordón 18 5 8 Defensor Sporting 17 5 7 Biguá 17 5 7 Trouville 16 3 10 Urupan 15 3 9 Welcome 13 1 11

*Sufrieron quita de 2 puntos

Próximos partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Este jueves comenzará la tercera fecha de la segunda rueda de la Liga que tiene como plato fuerte el clásico entre Nacional y Peñarol.

Jugarán este jueves a la hora 20.15 Cordón vs Defensor Sporting en Cordón y a la misma hora Urunday Universitario vs Welcome en cancha del estudioso.

El viernes lo harán Aguada vs Urupan en Aguada y Hebraica Macabi vs Malvín en Unión Atlética, ambos a las 20.15.

El sábado, Nacional llevará su invicto de 13 partidos al Palacio Peñarol para enfrentar a un aurinegro sediento de revancha tras perder el clásico en el Polideportivo del Gran Parque Central. Jugarán desde la hora 20.15.

En el mismo horario lo harán Biguá vs Trouville en Biguá.