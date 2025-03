Asumieron nuevas autoridades en Uruguay XXI: ¿cuáles serán las prioridades de la agencia en esta administración?

"Uruguay tiene potencial de crecimiento. Trabajaremos con un gran equipo para fortalecer los vínculos entre el sector público y privado, y para seguir abriendo puertas en el escenario internacional", expresó.

Los objetivos de la nueva administración estarán relacionados con impulsar el crecimiento económico del país, promoviendo la atracción de inversiones productivas, las exportaciones de bienes y servicios y consolidando la imagen país.

“Con esta renovación en su dirección, Uruguay XXI reafirma su compromiso de continuar promoviendo el crecimiento económico del país, consolidando su estrategia de atracción de inversión extranjera y fortaleciendo la internacionalización de empresas uruguayas”, expresaron.

El perfil de las nuevas autoridades

Ferreira es licenciada en Economía por la Universidad de la República y magíster en Economía Financiera por la Pontificia Universidad Católica de Chile. La economista trabaja en Uruguay XXI desde 2011, ocupando el cargo de gerente de Inteligencia Competitiva y previamente se desempeñó como gerente del departamento de Consultoría Económica de CPA/Ferrere. Además, es docente de Macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República desde 2003.

En tanto, Mercado es licenciado en Ciencias Políticas por la New Jersey City University de Estados Unidos y magíster en Asuntos Internacionales con especialización en Desarrollo Social y Económico en The New School University de Nueva York. El ahora vicedirector ejecutivo de Uruguay XXI trabajó durante 12 años en la Intendencia de Canelones, primero como director de Cooperación Internacional, luego como responsable de Relaciones Internacionales de la Agencia de Promoción de Inversiones y desde 2020 como director de Desarrollo Industrial.