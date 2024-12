Las tendencias del mercado de oficinas en Montevideo: suba de precios y los barrios más demandados

Zonamérica lideró los precios por submercado con US$ 45/m², seguido por Punta Carretas-Pocitos Nuevo (US$ 37,5/m²) y Centro Norte (US$ 34,0/m²). Centro y Carrasco presentaron los valores más bajos con US$ 20,2/m² y US$ 21,9/m² respectivamente. Este aumento, detallan, se atribuye principalmente a la disponibilidad de espacios premium.

Por su parte, los precios promedio para oficinas Clase A se situaron en US$ 34,3/m², mientras que para la Clase B fue de US$ 28,3/m².

“Este reporte refleja la dinámica cambiante del mercado de oficinas en Montevideo, indicando un mercado en evolución que responde a las nuevas demandas y oportunidades del sector inmobiliario corporativo”, señaló el informe.