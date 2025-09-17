Dólar
Comercios uruguayos muestran ventas estables y un aumento del 5,7% de la facturación en los primeros ocho meses del año

Las ventas crecieron en el interior del país, en particular en las zonas costeras del este y en el litoral, mientras que Montevideo presenta una contracción de 1% en el acumulado del año

17 de septiembre 2025 - 15:16hs
En los primeros ocho meses del año, según los últimos datos del Radar Scanntech, las ventas de los comercios uruguayos se mantuvieron estables, con un leve aumento del 0,3% frente al mismo período de 2024, mientras que la facturación mostró un incremento del 5,7%.

A nivel geográfico, mientras que las ventas crecieron en el interior del país, en particular en las zonas costeras del este y en el litoral, Montevideo presentó una contracción de 1% en el acumulado del año.

En términos de categorías, durante lo que va del 2025 Cuidado Personal es la familia de productos que mayor crecimiento tuvo, con un incremento del +3,1%. Dentro de este segmento, los productos que presentaron un mayor dinamismo fueron los de higiene, cuidado capilar, cuidado oral, cosmética y de bebés. En segundo lugar a nivel de crecimiento se ubicó el segmento de Bebidas, con un incremento de +1,7% respecto al año anterior.

En contraste, rubros como Alimentos y Limpieza registraron retrocesos de 0,9% y 0,6% respectivamente en lo que va del año.

En lo que respecta a agosto, último mes analizado por el Radar Scanntech, las ventas aumentaron un 1,8% y la facturación avanzó 6,4% frente al mismo mes de 2024, impulsadas sobre todo por la categoría Bebidas.

Temas:

comercios uruguayos facturación

