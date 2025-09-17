Comercios uruguayos muestran ventas estables y un aumento del 5,7% de la facturación en los primeros ocho meses del año

En los primeros ocho meses del año, según los últimos datos del Radar Scanntech, las ventas de los comercios uruguayos se mantuvieron estables, con un leve aumento del 0,3% frente al mismo período de 2024, mientras que la facturación mostró un incremento del 5,7%.

A nivel geográfico, mientras que las ventas crecieron en el interior del país, en particular en las zonas costeras del este y en el litoral, Montevideo presentó una contracción de 1% en el acumulado del año.

En términos de categorías, durante lo que va del 2025 Cuidado Personal es la familia de productos que mayor crecimiento tuvo, con un incremento del +3,1%. Dentro de este segmento, los productos que presentaron un mayor dinamismo fueron los de higiene, cuidado capilar, cuidado oral, cosmética y de bebés. En segundo lugar a nivel de crecimiento se ubicó el segmento de Bebidas, con un incremento de +1,7% respecto al año anterior.

En contraste, rubros como Alimentos y Limpieza registraron retrocesos de 0,9% y 0,6% respectivamente en lo que va del año.

En lo que respecta a agosto, último mes analizado por el Radar Scanntech, las ventas aumentaron un 1,8% y la facturación avanzó 6,4% frente al mismo mes de 2024, impulsadas sobre todo por la categoría Bebidas.