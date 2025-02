Carrasco este y norte, mansa de Punta del Este y Ciudad de la Costa: las zonas en tendencia del mercado inmobiliario durante 2024

En Montevideo, Pocitos, Cordón y Punta Carretas fueron los tres barrios con más búsquedas para la compra de propiedades. En tanto, entre los barrios menos demandados se ubicaron Lezica/Melilla, Villa García/Manga rural y Manga.

En lo que tiene que ver con los precios promedio del metro cuadrado (m2), los tres barrios que registraron mayores precios son la zona del Club de Golf en Punta Carretas, Carrasco Sur y Puerto del Buceo, con US$ 4.220, US$ 3.840 y US$ 3.672, respectivamente. En contraposición, Villa García, con US$ 450, Casavalle con US$ 400 y La Paloma, también con US$ 400, fueron los barrios con precios más bajos por m2.

Por su parte, Cordón, Pocitos y La Blanqueada lideraron la demanda de alquileres en la capital.

En el caso de Cordón, los precios promedio de los monoambientes se ubican en $18.230, los apartamentos de un dormitorio en $23.960 y los de dos en $27.130. En tanto, en Pocitos estos oscilaron entre los $ 22.850, $ 28.210 y $ 38.300, respectivamente.

En el caso de La Blanqueada, los precios variaron desde $ 19.970 a los $ 28.590 en estas categorías. Centro, Punta Carretas, Malvín, Tres Cruces, Parque Batlle, Buceo y Ciudad de la Costa completaron el top 10 de los barrios más buscados para alquilar.

En este mercado, las unidades de un dormitorio son también las tipologías más demandadas por los usuarios, con un rango de precios que va desde los $ 22.500 a $ 28.000. En este sentido, el 60% de la demanda en alquileres buscó precios de hasta $ 35.000.

El informe de Infocasas destacó también una fuerte incidencia de la Ley de Vivienda Promovida, que marcó un nuevo récord durante 2024, llegando a un acumulado de 39.000 viviendas bajo este régimen. Según señaló el reporte, 84% de las unidades bajo este régimen fueron adquiridas con propósito de inversión.

El estudio recogió también la opinión de los usuarios y mostró que entre los factores más importantes al momento de alquilar o comprar una propiedad, se encuentran la ubicación, el precio y el tamaño con 28%, 26% y 17%, respectivamente.

En lo que respecta al acceso a financiamiento para la compra de propiedades, el 30% de los participantes consideró que representó una dificultad moderada, mientras que un 28% lo calificó como un obstáculo significativo para adquirir una propiedad.

De los usuarios encuestados, un 77% opinó que invertir en el mercado inmobiliario representa una decisión positiva a largo plazo.

Ranking de los barrios y el precio promedio por m2

Los precios están expresados en dólares americanos.