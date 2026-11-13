Cómo una huerta comunitaria ganó $ 240.000 para cambiar los hábitos alimentarios de niños y familias

La primera edición en Uruguay del programa “Alimenta tu causa” de Grupo Bimbo tuvo como ganadora a la organización Unidos por los Niños , con su iniciativa “UNIDOS 360°: una huerta que se multiplica” , que recibió un apoyo de $ 240.000 para impulsar su desarrollo.

Unidos por los Niños es un centro educativo ubicado en el barrio Villa Española, que beneficia a más de 120 menores y 80 familias . Con su iniciativa busca que niños y adolescentes recorran el ciclo completo de sembrar, cosechar, cocinar, compartir y multiplicar , dejando infraestructura y conocimientos permanentes.

“Estamos muy contentos de acompañar a Unidos por los Niños en el desarrollo de su proyecto y de ayudar a profundizar su impacto en la comunidad. Nos entusiasma sumar esfuerzos con instituciones que comparten nuestro propósito de Alimentar un Mundo Mejor y trabajan día a día para lograrlo”, expresó Nelson Venegas, gerente general de Grupo Bimbo Uruguay .

“Es una gran alegría haber sido seleccionados por Bimbo en el programa Alimenta tu causa. Además de reconocer el trabajo que realizamos diariamente, esta oportunidad nos permite concretar una propuesta que soñábamos desde hace mucho tiempo. Para nosotros, es fundamental que los niños, niñas y adolescentes crezcan en un entorno donde aprendan sobre alimentación saludable y puedan incorporar distintas prácticas a su vida cotidiana", sostuvo Noelia García, coordinadora de Unidos por los Niños.

"Queremos que se sientan orgullosos de lo que producen y que puedan llevar a sus mesas los alimentos que cultivan con sus propias manos. Nuestra intención es que este proyecto trascienda, genere aprendizajes y se convierta en una experiencia colectiva que deje una huella en la comunidad”, agregó.

Lanzada en el marco del 20° aniversario de Grupo Bimbo en el país, la convocatoria apuntaba a contribuir económicamente con proyectos de organizaciones no gubernamentales orientados a promover el acceso a alimentos nutritivos y seguros, fomentar la educación en hábitos alimentarios saludables o mejorar la calidad de vida de las personas a través de una mejor nutrición, y tuvo 29 postulaciones.

Providencia y Aldeas Infantiles SOS Uruguay fueron las otras dos organizaciones finalistas, también con niños, niñas y adolescentes como protagonistas y abordando la alimentación saludable desde una lógica educativa y sostenible. El objetivo es instalar hábitos, conocimientos, capacidades, materiales o infraestructura que permanezcan en las comunidades una vez finalizado el aporte.

Las tres organizaciones que llegaron a la última instancia del proceso de selección debieron presentar su proyecto y responder preguntas de un jurado integrado por Venegas; Patricia Revello, gerenta de Operaciones y responsable de Producción y Sustentabilidad de Grupo Bimbo Uruguay; César Martínez, gerente de Personas de la compañía; y Carola Saavedra, directora de Comunicación y Proyectos de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).

Las dos organizaciones finalistas que no resultaron ganadoras recibirán de parte de Grupo Bimbo un reconocimiento de $ 10.000 en productos para cada una. Todas las postulantes podrán ser consideradas para futuras acciones de voluntariado corporativo y donaciones de producto impulsadas por Grupo Bimbo.

Con esta primera edición en Uruguay de “Alimenta tu causa”, Grupo Bimbo reafirma su compromiso con promover la construcción de comunidades más saludables y sostenibles.