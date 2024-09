Creó la primera plataforma uruguaya de selección de niñeras y su emprendimiento ya es una referencia

“Así como hacíamos la selección para un gerente de un banco internacional o para una empresa comercial, me parecía que era necesario hacer un proceso profesional para seleccionar a una persona que se encarga de cuidar niños”, rememoró en diálogo con El Observador.

La persona interesada en contratar el servicio de TuNanny debe ingresar en el sistema la fecha de comienzo, días y horario de trabajo y tareas a realizar. Completado ese paso puede evaluar la experiencia, referencias y toda la información incluida en los informes recibidos de las niñeras. A partir de esto se definen las entrevistas a realizar y se elige a la persona que mejor responde a las necesidades y expectativas del usuario.

Otra de las opciones es contratar el servicio de manera puntual. En este caso se completa la fecha y horario que se necesita y el usuario busca por sí mismo a las niñeras disponibles o espera a que la plataforma envíe informes de interesadas. A continuación el cliente define el perfil que más le gusta y contacta a la niñera que cubrirá la situación planteada.

Para poder postularse las niñeras deben tener entre 25 y 59 años y más de tres años de experiencia comprobables en cuidado de niños.

“Lo que nos piden siempre es que sea alguien de confianza”, contó la fundadora de TuNanny sobre los requerimientos de los padres a la hora de elegir alguien para que cuide a sus hijos. A esto se le suman características como la responsabilidad y el profesionalismo.

Como otros de sus servicios, la plataforma brinda talleres presenciales y a distancia con docentes uruguayos e internacionales. En estas instancias se abordan temas como cuidados de recién nacido, acompañamiento a la familia, primeros auxilios y accidentes domésticos, nutrición, trastorno del espectro autista, entre otros, orientados a niñeras, educadores y padres.

Los nuevos desafíos del sector de cuidados

Al ser consultada por los retos que existen en la actualidad para cuidar a niños y adolescentes, lo primero que la emprendedora menciona es el uso de las tecnologías.

En este contexto, uno de los requerimientos frecuentes por parte de los padres es supervisar el uso de la tecnología y asegurarse de que sus hijos no estén todo el día “pegados a las pantallas”.

Al mismo tiempo, esto genera desafíos del lado de las niñeras. “Hacemos hincapié en que el celular es para situaciones de emergencia, pero no es para estar trabajando con él en la mano”, enfatizó la entrevistada.

En lo que refiere al sector de cuidados, en estos 16 años al frente del emprendimiento, Cappelli ha observado una mayor formalización del rubro. “Hoy por hoy los empleadores saben sus deberes mucho más que hace 10 o 15 años. Creemos que todavía falta, pero se ha mejorado bastante en ese sentido”, mencionó.

Las claves para ganar la confianza de los clientes

En un tema tan sensible como el cuidado de los niños, construir confianza es un ingrediente fundamental para mantenerse vigentes en el mercado. Para Cappelli, TuNanny ha logrado transmitir y crear confianza, aun cuando los clientes no las ven personalmente. Para conseguir esto considera que mantener los estándares de calidad y tener un buen equipo son las claves fundamentales.

Planes a futuro

A lo largo de su trayectoria este emprendimiento uruguayo ha acompañado en el proceso de selección a más de 17 nacionalidades. Al no tener una red de apoyo o referencias claras, el servicio de TuNanny se vuelve fundamental en estos casos. En esta línea, a través de recomendaciones, la empresa ha asesorado a personas en el exterior, en países como Estados Unidos y Chile y no descartan en algún momento internacionalizar sus servicios, siempre y cuando esto no signifique sacrificar la calidad del servicio. “Sigue siempre latente la posibilidad de dar un paso más grande, pero en ese caso tendríamos que pensar, por ejemplo, en un socio y en ampliar nuestro equipo”, detalló Capelli.