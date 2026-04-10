Desde la planta de Pagnifique, Bimbo comenzará a exportar una nueva marca de panificados premium a Chile y Argentina

Un producto rústico, con 12 horas de fermentación será la punta de lanza de Grupo Bimbo que llevará su nueva marca The Rustik Bakery a las góndolas sudamericanas desde Uruguay .

El CEO para Uruguay, Nelson Venegas, aseveró que los consumidores buscan “experiencias diferentes” y que Grupo Bimbo tiene como propósito “hacer productos para todos”. De esa premisa surge la novedad de The Rustik Bakery, una nueva marca con tres variedades de pan— clásico, integral y cereal— que tiene un precio superior a la media “por todo el nivel de trabajo que tiene su elaboración”, explicó el CEO.

En el último tiempo la marca tomó la decisión de enfocarse en su core —los panificados y snacks— y por eso se desligó del negocio de dulces—que en el caso de Uruguay llegó a los titulares cuando dejó de fabricar el postre Ricardito a mediados de 2023 —. Poco después de este viraje global, en 2024, tras idas y vueltas con la Comisión de Defensa de la Competencia, Grupo Bimbo adquirió Pagnifique para complementar su portafolio de panes empacados con producción fresca.

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“Sumamos a Pagnifique a Bimbo Uruguay justamente para poder aprender todo lo que ellos hacían, sumarlo y empezar a desarrollar productos nuevos e innovadores como este” , sostuvo Venegas en entrevista con Café y Negocios.

De ese aprendizaje y de su unidad de negocio en Pagnifique surge este primer lanzamiento de alto impacto que parte hacia elmercado interno y el regional. A propósito, Arturo García Castro, Director General de Bimbo Latin Sur, afirmó que Uruguay es el primer mercado sudamericano en presentar The Rustik Bakery y que, desde aquí se exportará a otros países de la región como Chile y Argentina.

“La idea es producir de Uruguay al resto de los países de la región e ir testeando la respuesta de los consumidores”, enfatizó Venegas.

Este nuevo producto ya se encuentra en grandes mercados globales como Estados Unidos, Canadá, Portugal y España.

El referente de Grupo Bimbo en Uruguay resaltó que las plantas de la compañía que emplean a 1.300 trabajadores en Uruguay tienen capacidad ociosa para ampliar su producción con nuevos productos que se encuentran en evaluación. “Oportunidades siempre hay. Seguimos trabajando en ser súper competitivos para poder exportar más”, indicó Venegas.

Tras la adquisición de Pagnifique, Grupo Bimbo ha aumentado sus números de exportaciones desde Uruguay con respecto a años anteriores a pesar del desafío que implican los altos costos de producción. La clave para potenciar ese camino, según Venegas, está en la competitividad de la compañía.

“Ser competitivos significa tener el precio correcto para poder llegar al mercado y que el consumidor nos elija. De nada nos sirve hacer un producto que sea tan caro que nadie lo prefiera, ni tan barato que la gente dude de su calidad. Estamos trabajando mucho en que Uruguay- que hoy en día para Bimbo es competitivo en el desarrollo de productos-, lo sea cada vez más y seguir exportando mucho más de lo que lo hacemos”, finalizó.