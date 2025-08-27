Dólar
TURISMO

El balneario uruguayo que fue destacado en una revista internacional de viajes de lujo

La publicación menciona también que ha habido "cierta gentrificación en la zona" y un "aumento de los precios de la vivienda"

27 de agosto 2025 - 5:00hs
Cabo Polonio
Cabo Polonio

Bajo el título “Cabo Polonio, la luz que nunca se apaga” la última edición de Conde Nast Traveler, una revista internacional especializada en turismo de lujo y estilo de vida, destacó al balneario uruguayo como “uno de los sitios más especiales del planeta” debido a la rusticidad y la belleza del entorno.

El artículo resaltó que el atractivo del lugar radica en parte, en no tener todas las comodidades y en el rol que tiene esto para la desconexión.

“En el pueblo, cuyo origen data del siglo XIX, los habitantes no llegan al centenar. No hay tendido eléctrico, calles pavimentadas ni iluminación pública”, sostuvieron.

En esta línea agregaron que “pese a que ha habido cierta gentrificación en la zona y aumento de los precios de la vivienda”, se mantiene la peculiaridad de que no hay alumbrado público, si bien hay placas solares en algunas casas.

0001618282.webp
Cabo Polonio en Rocha, por MaiSosa
Cabo Polonio en Rocha, por MaiSosa

La revista destacó las playas de arena, las puntas rocosas, las dunas, los bosques costeros y los humedales, así como la particularidad del balneario de ser el hogar de especies en peligro o amenaza de extinción (como el sapito de Darwin).

A nivel de lugares para visitar la revista mencionó el emblemático faro del balneario que fue construido e iluminado en marzo de 1881 y declarado monumento histórico en 1976. A su vez, nombró como otros de los atractivos avistar las Islas Encantadas, Rasa y El Islote, hogar de lobos marinos.

En relación a la experiencia gastronómica, Conde Nast Traveler destacó opciones como ceviches, choclos y otras recetas locales en los puestos de la playa.

Este destino, que surgió como un asentamiento de pescadores en el siglo XIX, se encuentra en el departamento de Rocha, a poco más de 250 kilómetros de Montevideo, y se caracteriza por su acceso restringido, ya que solo es posible llegar en camiones y/o vehículos autorizados.

