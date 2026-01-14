Jornadas más fragmentadas, revisión de los liderazgos y una nueva brecha de habilidades: las tendencias laborales que marcarán el 2026 en Uruguay

En un escenario laboral atravesado por profundas transformaciones organizacionales , nuevas y más firmes expectativas del talento y cambios profundos en la gestión de los equipos de trabajo, Randstad, compañía global de talento, dio a conocer ocho tendencias laborales que marcarán el mundo del trabajo durante 2026 en Uruguay.

“Todo indica que en 2026 se va a acelerar el proceso en el que las organizaciones se ven desafiadas a revisar cómo trabajan, cómo atraen al talento, cómo lideran y cómo construyen vínculos con su capital humano. Estos cambios, algunos más profundos y otros menos perceptibles, combinan factores globales con dinámicas puramente locales, configurando un escenario en el que la flexibilidad para adaptarse y la apertura a nuevos desarrollos resultará vital , tanto para la resiliencia de las organizaciones como para la empleabilidad de las personas”, sostuvo Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.

En este escenario, una de las tendencias identificadas por los expertos en gestión del talento de Randstad es que las o rganizaciones serán más planas y tendrán estructuras simplificadas.

“De cara al nuevo año, las empresas avanzan hacia modelos con menos niveles jerárquicos , buscando desburocratizar sus estructuras, agilizar la toma de decisiones, optimizar costos y otorgar mayor autonomía a los equipos, lo que exige nuevas formas de gestión y coordinación, junto con el desarrollo de culturas que fomentan el espíritu emprendedor y el empoderamiento de su fuerza laboral”, señalaron.

El 2026 se caracterizará también por una revisión de los modelos de liderazgo. A la vez que se consolida el rol central de los líderes como fuente principal de estabilidad, confianza y conexión humana en el trabajo, en el mercado laboral se observa una menor predisposición, especialmente entre las generaciones más jóvenes, a asumir roles jerárquicos clásicos. Este fenómeno impulsa a las empresas a repensar sus esquemas de liderazgo y gestión de equipos, desarrollo profesional e incentivos.

Esto se relaciona a su vez con una tendencia de redefinición del éxito y la carrera laboral.

Los trabajadores de las nuevas generaciones se están replanteando cómo es una carrera profesional exitosa y qué implica en términos de costo/beneficio. En este escenario algunos rechazan las promociones y ascensos.

De la mano de la reconsideración de lo que las personas quieren y esperan de sus trabajos, la búsqueda de un mejor equilibrio entre vida profesional y personal y la flexibilidad están hoy en el centro de las decisiones de carrera, modificando el sentido tradicional que tenía hasta ahora el progreso y las ambiciones de carrera laboral.

Esto se podrá ver también a través de jornadas laborales más fragmentadas y flexibles, ya que frente a la consolidación de la flexibilidad como una demanda transversal del talento, algunas empresas comienzan a experimentar con esquemas de trabajo más disruptivos, organizados en bloques más breves y focalizados, orientados a mejorar la productividad, la concentración y la conciliación entre la vida personal y laboral.

Además, el salario emocional se posicionará como eje de la propuesta de valor de las organizaciones, adelantaron los expertos. En una coyuntura donde el contexto económico condiciona las mejoras salariales y la brecha de habilidades acentúa la escasez de talento, las organizaciones tienden a fortalecer propuestas basadas en beneficios no monetarios, flexibilidad, oportunidades de desarrollo de carrera y foco en la experiencia y el clima laboral para atraer y retener talento.

A su vez el mercado de trabajo se caracterizará por una mayor búsqueda de estabilidad laboral. Frente a las perspectivas de una economía aún incierta, se observa una creciente valorización de la permanencia y la seguridad laboral por parte de los trabajadores. De cara al 2026, se espera que más personas prioricen la estabilidad laboral por sobre los nuevos desafíos, impactando en decisiones de carrera más conservadoras y una menor rotación laboral.

“Las organizaciones deberán encontrar un equilibrio entre eficiencia, flexibilidad y generación y transmisión de cultura, mientras que los profesionales enfrentarán el desafío de adaptarse a entornos más dinámicos, con nuevos estilos de liderazgo y trayectorias laborales menos lineales, y bajo la premisa, ya instalada hace tiempo, de aprender continuamente nuevos y variados conocimientos para mantener la empleabilidad”, sostienen los especialistas.

A nivel de talento y formación, se espera que en 2026 más organizaciones amplíen su mirada sobre la experiencia del talento, con una visión integradora que va mucho más allá de los procesos de selección e inducción, incluyendo el desarrollo y el bienestar de sus colaboradores, y las instancias de offboarding derivadas tanto por renuncias como por desvinculaciones.

En esta línea, se espera también una nueva brecha de habilidades. Frente a una demanda de habilidades en IA que sigue creciendo a un ritmo sin precedentes, el avance de esta tecnología comienza a mostrar señales de alarma en relación a las inequidades en cuanto a conocimiento, acceso y manejo de recursos, herramientas y capacitación en Inteligencia Artificial por parte de los trabajadores. Sin un abordaje de inclusión y equidaden los procesos de implementación de herramientas de IA, advirtieron desde Randstad, las organizaciones corren el riesgo de generar una nueva brecha de habilidades que haga más crítica la escasez de talento.

“Las cambiantes expectativas del talento disparan nuevos factores que las empresas tienen que visualizar, procesar y entender, para luego trabajar sobre las estructuras, políticas y procesos corporativos que necesariamente tienen que evolucionar para ofrecer ámbitos laborales centrados en las conexiones humanas como eje del verdadero crecimiento. En 2026, el diferencial ya no estará solo en atraer talento, sino en cómo las organizaciones logren gestionarlo, desarrollarlo y acompañarlo en estructuras cada vez más flexibles y ambientes laborales más alineados con las demandas del talento”, sostuvo Ávila.