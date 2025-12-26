Cerrar el año sin burnout: señales de alerta y estrategias para reducir el estrés laboral en estas fechas

Cuando ya estamos estresados, las neuronas en la amígdala tienen mucha actividad y reaccionamos más rápido ante cualquier estímulo.

Agendas saturadas, cierres y balances, metas por cumplir, actos escolares y compromisos sociales se acumulan en el último tramo del año, generando una sensación persistente de que todo sucede al mismo tiempo. Esta combinación conocida, pero no por eso menos exigente, hace que el estrés laboral se intensifique y pueda transformarse en burnout si no se lo detecta y gestiona a tiempo.

En este escenario la compañía de talento Randstad elaboró un informe que pone foco en las señales de agotamiento laboral y las claves para prevenir que el cierre del año impacte negativamente en la salud y el bienestar de las personas.

“Fin de año representa un momento crítico en términos de carga mental y emocional . Por eso, cada vez más organizaciones ponen atención en el clima interno, el bienestar y la sostenibilidad del desempeño, entendiendo que cuidar a las personas no es un beneficio extra, sino una condición necesaria para el buen funcionamiento de los equipos”, señaló Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.

En este contexto, agregó, el rol de líderes y mandos medios es fundamental para detectar señales tempranas de agotamiento y actuar a tiempo, “siempre con el acompañamiento de profesionales de la salud”.

Qué es el burnout y cómo identificarlo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al burnout como un estado general de agotamiento físico, emocional y mental, resultado de situaciones de estrés crónico en el ámbito laboral. Desde Randstad, los expertos en gestión del talento identifican cinco señales frecuentes que pueden indicar un cuadro de burnout.

Una de ellas es la dificultad de concentración y caída del rendimiento. “El cansancio extremo afecta la claridad mental y la capacidad de tomar decisiones, impactando directamente en la productividad y en la vivencia cotidiana del trabajo”, señalaron.

En este sentido, la fatiga persistente y las alteraciones en el descanso son otras de las señales. Esto se puede identificar al sentirse agotado incluso después de dormir o padecer insomnio. Además, presentar malestares físicos recurrentes, como dolores de cabeza, problemas digestivos o cambios en el apetito, son también señales de alerta.

Otra de las manifestaciones del burnout es la irritabilidad y negatividad sostenida. “El estrés crónico suele amplificar las reacciones emocionales, generar mal humor constante y deteriorar los vínculos dentro de los equipos”, explicaron desde Randstad.

A esto se le suma la desmotivación, la desconexión emocional y la pérdida de interés por tareas que antes resultaban satisfactorias.

“La falta de energía y el rechazo hacia el trabajo son indicadores claros de agotamiento”, agregaron.

Por último, como otro síntoma del burnout, los expertos mencionan el aislamiento y las dificultades vinculares, lo que afecta la colaboración y profundiza el malestar al no pedir ayuda a tiempo.

“Cada vez escuchamos más casos de burnout porque muchas personas no cuentan con herramientas para gestionar la sobrecarga laboral, especialmente en esta época del año. Detectar estas señales y actuar de forma preventiva es clave para poner la salud y el bienestar en el centro”, afirmó Avila.

Los consejos de los expertos para reducir el estrés laboral en estas fechas

Para transitar el cierre del año de una manera más saludable, Randstad compartió en su informe cinco recomendaciones orientadas a reducir el estrés laboral y promover un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal.

Una de ellas es delegar y pedir apoyo cuando sea necesario.

“Asumir más de lo que se puede sostener es uno de los principales caminos al agotamiento. Reconocer límites y compartir responsabilidades es una forma de cuidado”, sostuvieron.

Otra clave es poner límites claros entre trabajo y vida personal. Aprender a decir que no y proteger espacios personales, agregaron, resulta fundamental cuando las demandas laborales y familiares se intensifican.

Este punto se vincula también con la necesidad de priorizar el autocuidado y los espacios de disfrute. Reservar momentos de desconexión, descansar adecuadamente y sostener hábitos saludables contribuye a recuperar energía y foco. En la misma línea, incorporar prácticas de gestión del estrés —como la actividad física, la meditación, el yoga o las expresiones artísticas— permite bajar revoluciones y regular el impacto del estrés cotidiano.

Por último, los especialistas subrayan la importancia de plantearse objetivos realistas: revisar lo alcanzado, aceptar lo pendiente y proyectar metas posibles para el próximo año, integrando lo profesional y lo personal, ayuda a reducir la autoexigencia excesiva y a transitar el cierre del año con mayor equilibrio.

“Cada persona vive el estrés de manera distinta. Por eso, acompañar, escuchar y habilitar conversaciones abiertas dentro de las organizaciones es clave. Frente a cualquier señal de agotamiento extremo, comunicarlo a tiempo permite actuar y prevenir consecuencias mayores”, concluyó Avila.