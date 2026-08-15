Mujeres uruguayas vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática podrán postularse a formación gratuita en liderazgo

De acuerdo con datos difundidos por la Cepal en 2026, solo el 10,8% de las mujeres graduadas de educación terciaria en América Latina y el Caribe obtiene su título en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas , frente al 29,3% de los hombres. Esta brecha comienza en las etapas tempranas de la escolaridad y se profundiza a medida que avanzan las trayectorias educativas.

En este contexto y con el objetivo de acompañar el desarrollo profesional de mujeres vinculadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, el hub regional de innovación agrifoodtech FoodRise lanzó una convocatoria para una formación gratuita y 100% online.

De esta manera, hasta el sábado 22 de agosto, mujeres de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay podrán postularse al Programa de Liderazgo para Mujeres en STEM.

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Las 12 participantes seleccionadas a partir de esta instancia realizarán durante setiembre una curso completamente virtual (seis encuentros y 13 horas de formación), que combinará instancias de formación, workshops y mentorías entre pares, con herramientas aplicadas a los desafíos que enfrentan las mujeres en sus trayectorias profesionales.

El programa, impulsado en colaboración con la consultora Empathy, abordará el liderazgo desde distintas dimensiones: el reconocimiento de fortalezas y desafíos personales, los sesgos y barreras presentes en los entornos STEM, la comunicación y la visibilidad profesional, la construcción de redes y la definición de objetivos. Además, las participantes trabajarán sobre situaciones reales de liderazgo, comunicación y gestión, para llevar las herramientas adquiridas a sus propios contextos profesionales.

“Uno de los objetivos del programa será también generar vínculos entre mujeres de los cuatro países. A través del intercambio y la mentoría entre pares, cada participante podrá construir una hoja de ruta para su desarrollo profesional, definir próximos pasos y comenzar a formar parte de una red regional de mujeres vinculadas a STEM”, dijeron desde el hub.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el sábado 22 de agosto y podrán realizarse a través de https://forms.gle/Y8vtkDB2ya8LjNpQ9