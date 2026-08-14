Así funciona el nuevo proyecto que lleva adultos mayores a colegios privados de Montevideo: "Queremos evitar que cierren para abrir geriátricos como sucede en Japón"

El próximo 24 de agosto cuando suene el timbre de salida, los pasillos y las carteleras que exhiben obras de arte infantiles de dos colegios darán paso a una nueva generación. Con el lanzamiento de la iniciativa Campus 8 que se define como un "ecosistema de innovación social" los colegios Sagrada Familia (Safa Aguada) y Life School recibirán a los primeros adultos mayores inscriptos para realizar actividades que fueron concebidas para potenciar su bienestar y “combatir la soledad no deseada”.

El fundador de la iniciativa es Aníbal González, un experto en educación y asesor de más de 100 colegios que, en los últimos años, se dedicó a estudiar la evolución demográfica del país y sus conclusiones lo llevaron a tomar cartas en el asunto.

“ En Uruguay tuvimos una caída del 40% en los nacimientos en la última década. Este ´invierno demográfico´ dejará bancos vacíos y, si no hacemos nada, proyectamos el cierre inminente de entre 80 y 100 centros privados en los próximos cuatro años ”, señala el fundador en intercambio con Café y Negocios.

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Por otro lado, la población mayor de 60 años, estima, se duplicará en los próximos 10 a 15 años. “Es una generación autoválida en general, que busca propósito, pero que se enfrenta a una verdadera epidemia de soledad no deseada y a la obsolescencia de sus conocimientos frente a la tecnología”. Es en este punto donde se vuelve relevante, “aprender durante toda la vida”, tanto para fines laborales como de inclusión social. Campus 8 nace de la unión de esos tres puntos y que las aulas” se transformen en hubs de propósito y conexión intergeneracionales”, que aporte al bienestar de las personas mayores al tiempo que le da sostenibilidad al sistema educativo.

“Queremos evitar que las escuelas y colegios se cierren para abrir geriátricos como sucede en Japón, proponemos que continúen siendo centros educativos aumentando su propósito frente a otras necesidades sociales”, subraya González..

¿Cómo funciona la iniciativa y cuál es su costo?

En una primera fase Campus 8 funciona en "carriles paralelos" con el funcionamiento de los colegios.

“Por un criterio de orden y seguridad, inicialmente no se cruzan físicamente con el alumnado infantil o adolescente, lo que da total tranquilidad a las familias actuales del colegio”. Las actividades se realizan en infraestructuras independientes o en horarios a contraturno. A futuro, cuando el modelo madure, el objetivo sí es generar proyectos de co-creación y mentoría verdaderamente intergeneracionales.

Las actividades de las personas mayores funcionan con una frecuencia de dos veces por semana, en bloques de dos horas consecutivas.

La participación en el programa se realiza a través del pago de una membresía mensual, “similar a la cuota de un club o un colegio, lo que garantiza la recurrencia y la creación de vínculos profundos”, estima González.

La membresía base para el "Espacio de Sabiduría" (una grilla de 4 horas semanales distribuidas en dos días, que incluye actividades en relación a aprendizaje, estimulación cognitiva, bienestar físico y socialización) tiene un costo de $2.400 al mes. La práctica de Newcom (vóleibol adaptado), una vez por semana, de forma independiente cuesta $600, y se ofrece, además, un "Pack Vitalidad" bonificado por ambas a $2.550.

El fundador de Campus 8 afirma que, a medida que aumente la cantidad de miembros en cada centro, se conformarán otras membresías por intereses como clubes de lectura, club gastronómico y una incubadora de proyectos y emprendimientos, entre otros.

Además, se proyecta la creación de talleres puntuales sobre diversas temáticas que se sumarán a la grilla principal.

Si bien Campus 8 comenzará a operar con dos colegios privados, el modelo está en la fase previa al lanzamiento con otras instituciones. “Nuestra meta es consolidar una red de centros educativos públicos y privados en todo el país para impactar con inclusión en todos los niveles socioeconómicos de la sociedad”, sostiene González.

"Los colegios ponen sus instalaciones y algunos docentes, Campus 8 pone el diseño de las actividades, el ecosistema educativo digital y algunos docentes. Cada uno cobra una parte de los ingresos totales por su trabajo", explica González sobre las ganancias que obtenga el poryecto.

La internacionalización

Atendiendo a que las tendencias demográficas de Uruguay también se encuentran en otros países de la región como Argentina, Chile y Colombia, Campus 8 apuesta a desembarcar también en esos países.

“La expansión la estamos liderando estrictamente a través de socios locales estratégicos que conocen la idiosincrasia educativa de sus países”, remarca González.

En Argentina, el inicio de operaciones se dará en setiembre en sociedad con especialistas con mucha experiencia en el sector. En paralelo, González dará presentaciones en el congreso Edutechnia en Bogotá y se reunirá con grupos educativos locales para presentarles la propuesta y hacia Perú viajará en octubre para reunirse con 250 instituciones educativas y presentar su modelo. “Nosotros aportamos el know-how y el ecosistema digital, y los socios locales lideran la ejecución territorial”.