Oficinas premium: Montevideo tiene el precio más alto por m² de la región, según firma global de servicios inmobiliarios

En el mercado de alquileres de oficinas clase A o premium de Latinoamérica, Montevideo se posicionó como la ciudad con el valor más alto por metro cuadrado (m²), con un precio promedio que alcanza los US$ 34,3 por m² al mes . Le siguen Buenos Aires (Argentina), con US$ 26,3 por m² al mes; Ciudad de México (México), con US$ 24,2 por m²; Medellín (Colombia), con US$ 22,5 por m² y San Juan (Puerto Rico) con US$22 m² por mes.

Con un inventario actual de 331.389 m², la ciudad, que se ubica como uno de los mercados de oficinas más pequeños de América Latina, muestra un importante dinamismo y una tasa de vacancia por debajo del promedio regional, situándose en un 8,2% durante 2024.

¿Qué son las oficinas clases A y cuáles destacan en Uruguay?

Las oficinas clase A o premium se caracterizan por ser espacios de alta gama en ubicaciones estratégicas, equipadas con las últimas tecnologías y demandadas sobre todo por grandes empresas. Entre los edificios más destacados de este tipo en la capital, resalta el informe, se encuentran el complejo World Trade Center, con ocupación prácticamente total y fuerte presencia de empresas internacionales, así como Plaza Alemania, Carrasco Valley y Zonamerica.

2.webp Zonamerica en Uruguay Diego Battiste

La actualidad del mercado de oficinas en Uruguay

Para la firma inmobiliaria, en Montevideo existen cinco submercados claramente diferenciados en lo que tiene que ver con oficinas: Punta Carretas-Pocitos Nuevo; Centro; Zonamérica; Centro Norte y Carrasco. Según los últimos datos, correspondientes a 2024, algunas tendencias que se observan en este mercado son un aumento en la vacancia de las alternativas de menor categoría y precios en alza.

En el primer semestre del año pasado, según JLL, los alquileres en el sector inmobiliario corporativo habían registrado un incremento de 23% frente a igual período del año anterior.

Zonamérica lideraba los precios por submercado con US$ 45/m², seguido por Punta Carretas-Pocitos Nuevo (US$ 37,5/m²) y Centro Norte (US$ 34,0/m²). Centro y Carrasco presentaban los valores más bajos con US$ 20,2/m² y US$ 21,9/m², respectivamente.

A nivel regional, en el último año se produjo un sostenido descenso de la vacancia en casi todos los mercados y un aumento de la demanda.

"Los últimos años sirvieron para que muchas empresas llevaran a cabo profundos análisis sobre las características de sus espacios, poniendo el foco en las superficies ocupadas, los costos asociados y las prestaciones de las instalaciones. Este proceso redundó en un conjunto relevante de operaciones que permitieron, por un lado, dinamizar el mercado, y por el otro, saltos de calidad para las compañías, que en muchos casos migraron de espacios sobredimensionados e ineficientes a otros más pequeños y mejor preparados y alineados con los requerimientos corporativos actuales", sostuvieron desde la firma inmobiliaria.