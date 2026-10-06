Terraflos compra la argentina Kromberg Fine Chemicals y suma capacidad para transformar desarrollos científicos en formulaciones y productos a escala industrial

Esta compañía, de origen argentino, se especializa en el desarrollo y la manufactura de suplementos nutricionales, premezclas vitamínico-minerales e ingredientes para las industrias alimenticia, farmacéutica y cosmética. Además, cuenta con más de 25 años de trayectoria, 1.500 m² de área productiva, y más de 300 fórmulas.

Su incorporación, según un comunicado al que pudo acceder El Observador, busca fortalecer la capacidad de Terraflos para transformar desarrollos científicos en formulaciones y productos a escala industrial . La operación, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incorporará a KBG al modelo de equipos conectados de Terraflos, que articula investigación y desarrollo, escalado, manufactura, marcas y distribución en América Latina.

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“Esta adquisición suma una capacidad industrial y de desarrollo fundamental para la próxima etapa de Terraflos. KBG será un motor productivo para nuestras empresas y nos permitirá acelerar el camino desde la ciencia hasta el consumidor” , afirmó Facundo Garretón, fundador y CEO de Terraflos.

“La integración nos permitirá acompañar la expansión del portafolio de Vitalis Navitas, impulsar una nueva generación de alimentos funcionales de NutriCo —incluyendo productos concebidos para las necesidades nutricionales de personas que utilizan terapias GLP-1— y avanzar en el desarrollo de cosmética basada en bioactivos de alto valor”, agregó Garretón.

Los planes de Terraflos con esta adquisición

Según adelantaron, KBG tendrá un papel central en el desarrollo de formulaciones, el escalado industrial y la manufactura del portafolio del grupo. La integración buscará fortalecer la calidad y la trazabilidad, optimizar los procesos y reducir los tiempos de lanzamiento de nuevos productos. La compañía mantendrá y buscará ampliar sus relaciones con clientes externos.

A su vez, el acceso a la red científica, comercial y regulatoria de Terraflos abrirá oportunidades para diversificar mercados, desarrollar nuevas soluciones y ampliar su presencia regional y capacidad exportadora.

KBG, por su parte, continuará operando con su identidad, equipo y capacidades técnicas, y profundizará su integración con las compañías del grupo.

“Sumarnos a Terraflos abre una nueva etapa de crecimiento para KBG. Nos permitirá ampliar nuestras capacidades técnicas y productivas, acelerar la innovación y crecer desde Argentina hacia toda la región, manteniendo nuestra identidad, nuestra agilidad y el compromiso con cada uno de nuestros clientes”, señaló Hernán Bertolón, CEO de Kromberg Fine Chemicals.