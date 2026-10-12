Una de las principales competencias para startups de Brasil abrió sus inscripciones: los detalles para inscribirse desde Uruguay

South Summit Brazil abrió las inscripciones para una nueva edición de su Startup Competition, que se realizará entre el 14 y el 16 de abril de 2027. Las startups uruguayas interesadas en participar pueden presentar su candidatura hasta el próximo 14 de diciembre de 2026 de forma gratuita a través de la web de South Summit.

Las postulaciones serán evaluadas por un comité internacional de expertos, que seleccionará a las 50 startups finalistas. Durante South Summit Brazil 2027, las elegidas tendrán la oportunidad de presentar su pitch ante un jurado formado por inversores, directivos, investigadores y expertos del ecosistema.

Además, las startups seleccionadas accederán a oportunidades de networking de alto nivel, mentoring con expertos internacionales, encuentros 1:1 con inversores y corporaciones y visibilidad . Las participantes competirán por los reconocimientos de Ganadora Global, Más Sostenible, Más Escalable, Más Disruptiva y Mejor Equipo.

La Startup Competition se posiciona como uno de las principales competencias internacionales para startups con alto potencial de crecimiento, y se enmarca en el South Summit Brazil, un prestigioso evento de emprendedurismo coorganizado por IE University.

La trayectoria de las startups que han pasado por ediciones anteriores de la Startup Competition, sostuvieron desde IE University, refleja el impacto que estas conexiones pueden tener en su desarrollo.

Uno de los ejemplos a nivel local es el caso de Nanogrow, biotech uruguaya especializada en el desarrollo de terapias basadas en nanoanticuerpos. La compañía fue finalista de la Startup Competition en 2025 y recibió el reconocimiento a la startup Más Disruptiva. Desde entonces, ha avanzado en acuerdos de codesarrollo con empresas internacionales del sector, ha reforzado su presencia en España, donde opera desde Pamplona, y ha seguido desarrollando su tecnología para aplicaciones en salud humana y animal a través de su línea Nanovet, que ya cuenta con desarrollos en fase clínica.

En su última edición, la Startup Competition recibió más de 2.300 candidaturas procedentes de 66 países. De entre todas ellas, la brasileña Dairy Tech, especializada en soluciones agrotech para el sector lácteo, fue reconocida como ganadora global; la argentina Unibaio, especializada en biotecnología, fue distinguida como la startup Más Sostenible; la brasileña Nucleo Vitro, centrada en biotecnología y reproducción animal, recibió el premio a la Más Disruptiva; la chilena Naturannova, dedicada a soluciones biotecnológicas para la agricultura, fue reconocida como la Más Escalable; y, por último, la española Flomics, que desarrolla tecnologías de diagnóstico y medicina de precisión, obtuvo el galardón al Mejor Equipo.