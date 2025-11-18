ChatGPT, Canva y X sufren una caída global por un fallo de la empresa Cloudflare

Imagen creada con inteligencia artificial

ChatGPT, Canva, X, League of Legends y otros servicios en línea reportaron problemas de funcionamiento durante la mañana de hoy, tras una caída en la infraestructura de Cloudflare.

La empresa Cloudflare, dedicada a la provisión de seguridad de Internet y servicios de servidores, se encuentra bajo un proceso de investigación. Este proceso busca esclarecer un fallo registrado en su red de infraestructura global.

"Cloudflare está al tanto de, y está investigando un problema que potencialmente impacta a múltiples clientes. Se proporcionarán más detalles a medida que haya más información disponible", indicaron a las 8.48 de la mañana (hora uruguaya).

A las 10:09 reportaron: "El problema ha sido identificado y se está implementando una solución".

El incidente, reportado públicamente, fue el causante de una interrupción generalizada que afectó el funcionamiento de múltiples servicios en línea.