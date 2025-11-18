Dólar
/ Ciencia y Tecnología / CAÍDA GLOBAL

ChatGPT, Canva y X sufren una caída global por un fallo de la empresa Cloudflare

La empresa de ciberseguridad se encuentra actualmente investigando el origen del inconveniente que provocó la desconexión de varios de sus clientes alrededor del mundo.

18 de noviembre 2025 - 10:28hs
Imagen creada con inteligencia artificial

Imagen creada con inteligencia artificial

ChatGPT, Canva, X, League of Legends y otros servicios en línea reportaron problemas de funcionamiento durante la mañana de hoy, tras una caída en la infraestructura de Cloudflare.

La empresa Cloudflare, dedicada a la provisión de seguridad de Internet y servicios de servidores, se encuentra bajo un proceso de investigación. Este proceso busca esclarecer un fallo registrado en su red de infraestructura global.

"Cloudflare está al tanto de, y está investigando un problema que potencialmente impacta a múltiples clientes. Se proporcionarán más detalles a medida que haya más información disponible", indicaron a las 8.48 de la mañana (hora uruguaya).

A las 10:09 reportaron: "El problema ha sido identificado y se está implementando una solución".

El incidente, reportado públicamente, fue el causante de una interrupción generalizada que afectó el funcionamiento de múltiples servicios en línea.

