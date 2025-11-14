ChatGPT prueba los chats grupales en algunos países: así funciona la nueva herramienta

OpenAI lanzó un piloto que habilita que varias personas interactúen con ChatGPT en un mismo espacio conversacional. La empresa indicó que esta función facilita la coordinación, la toma de decisiones y el trabajo conjunto.

Según la compañía, los grupos permanecen separados de los chats privados y "la memoria personal de ChatGPT nunca se comparte" con quienes participan. El sistema tampoco crea memorias nuevas dentro de estos espacios.

El despliegue inicial se realizó en Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Taiwán para usuarios Free, Go, Plus y Pro. El objetivo es observar comportamientos reales antes de ampliar el alcance a más regiones.

La herramienta está pensada para organizar actividades como viajes, eventos y tareas coordinadas. ChatGPT puede comparar opciones, realizar listados y construir documentos que queden visibles para todas las personas del grupo.

OpenAI mencionó también usos cotidianos como planificar proyectos domésticos. Ejemplos citados incluyen armar un jardín o seleccionar arte para decorar un apartamento con la participación simultánea de quienes conviven. Para contextos académicos o de trabajo, los grupos permiten compartir artículos, notas y consultas. Desde allí, ChatGPT puede sintetizar información, generar resúmenes y ordenar materiales de estudio o documentación.

El sistema permite crear grupos nuevos o convertir un chat individual en uno compartido. Al sumar personas, ChatGPT genera una copia del chat original para preservar la conversación privada del usuario que la inició. La invitación a los grupos se realiza mediante un enlace que permite sumar de una a veinte personas. Cualquier integrante puede compartirlo para que otros accedan sin necesidad de aprobación adicional del creador.

Al ingresar por primera vez, el sistema solicita un perfil breve con nombre, usuario y foto. Esto facilita que quienes participan identifiquen a cada persona que interviene en la conversación.

Funcionamiento, modelos y controles

Los grupos se organizan en una sección separada en la barra lateral. Desde ese espacio se puede administrar el nombre del grupo, agregar o quitar integrantes y ajustar notificaciones o instrucciones para ChatGPT.

Las respuestas se generan mediante "GPT-5.1 Auto", un mecanismo que selecciona el modelo más adecuado según el contenido del mensaje y el plan de la persona que recibe la respuesta. Están habilitadas funciones de búsqueda, imágenes, archivos, dictado y generación visual.

Las limitaciones de uso se aplican únicamente a las intervenciones de ChatGPT. Los mensajes entre personas no consumen los cupos incluidos en cada plan, lo que evita restricciones durante la conversación.

OpenAI informó que ChatGPT ahora incorpora reglas sociales específicas para estos entornos. El sistema decide cuándo responder y cuándo evitar intervenir, según el flujo de los intercambios entre los participantes.

Para activar una respuesta directa, cualquiera puede mencionar a "ChatGPT" dentro del mensaje. El asistente también puede usar emojis y referenciar fotos de perfil cuando se generan imágenes solicitadas por el grupo.

Cada conversación grupal admite instrucciones personalizadas para definir cómo debe contestar ChatGPT. Es posible establecer tono, nivel de contexto y otros parámetros que rijan su participación en ese grupo.

La compañía aclaró que los grupos no utilizan memoria privada ni generan nuevos registros. La afirmación textual es que "ChatGPT no crea nuevas memorias" dentro de estas conversaciones, lo que mantiene separado el historial personal.

El piloto incorpora medidas para usuarios menores de 18 años. Si una persona menor participa, el contenido sensible se reduce de forma automática para todas las personas del grupo.

Las familias pueden desactivar por completo el acceso a grupos utilizando los controles parentales. OpenAI precisó que cada integrante puede ver quién participa y abandonar la conversación en cualquier momento.

La empresa afirmó que este piloto es un primer paso para desarrollar experiencias compartidas con IA. El comportamiento de quienes participen servirá para ajustar el sistema y preparar futuras expansiones.