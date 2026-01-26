ChatGPT empezó a citar Grokipedia, la enciclopedia de xAI impulsada por Elon Musk

ChatGPT está extrayendo respuestas de Grokipedia , laenciclopedia generada por IA desarrollada por xAI , la empresa de Elon Musk.

Según TechCrunch, ese contenido empezó a aparecer en respuestas del sistema.

xAI lanzó Grokipedia en octubre , luego de que Musk se quejara de que Wikipedia tenía prejuicios contra los conservadores. Tras su salida, periodistas observaron similitudes entre muchos artículos y Wikipedia.

TechCrunch indica que también se detectaron entradas con afirmaciones y formulaciones controvertidas. Entre ellas, menciona que Grokipedia sostuvo que la pornografía contribuía a la crisis del sida.

También se señala que algunas entradas ofrecían “justificaciones ideológicas” para la esclavitud. Además, el material citado afirma que se usaron términos denigrantes hacia personas transgénero.

El texto vincula a Grokipedia con un chatbot que se autodenominaba “Mecha Hitler”. También menciona que fue utilizado para inundar X con deepfakes sexualizados.

The Guardian sostuvo que GPT-5.2 citó a Grokipedia nueve veces. Esa referencia apareció al responder “más de una docena” de preguntas diferentes.

Un portavoz de OpenAI, citado por TechCrunch, dijo que el objetivo de la empresa “es aprovechar una amplia gama de fuentes y puntos de vista disponibles públicamente”.