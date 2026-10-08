Científicos encuentran una "puerta sísmica": qué es y por qué resulta clave para América

Científicos identificaron en el sur de California una zona ubicada entre las fallas de San Andrés y San Jacinto que podría influir en la forma en que se propaga un terremoto.

El lugar se encuentra en el Paso de Cajón , un punto de conexión entre ambas fallas que los investigadores denominaron "puerta sísmica" por su papel en la propagación de los movimientos tectónicos.

El estudio, dirigido por la geofísica Liliane Burkhard , de la Universidad de Berna, junto con investigadores de Estados Unidos, reconstruyó cerca de 1000 años de actividad sísmica y analizó los cambios en la tensión acumulada en ambas fracturas.

Para entender cómo funciona el Paso de Cajón , los investigadores analizaron cómo fue variando la tensión acumulada en las fallas de San Andrés y San Jacinto . El objetivo fue determinar por qué algunas rupturas quedan contenidas en una de ellas mientras que otras pueden avanzar hacia la otra.

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El análisis mostró que la cantidad de tensión acumulada no es el único factor que interviene. También resulta importante cómo evolucionan las condiciones de ambas en relación entre sí. Cuando las dos alcanzan niveles elevados y similares, una ruptura puede tener mayores posibilidades de atravesar el perímetro barrera.

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En las simulaciones, los investigadores calcularon que para 2025 la tensión de Coulomb había alcanzado 3,6 megapascales en el segmento San Jacinto-Bernardino y 2,8 megapascales en el sector sur de Mojave de la falla de San Andrés. El primer valor fue el más alto obtenido para ese segmento durante el período de aproximadamente un milenio analizado.

Estos resultados ayudan a explicar por qué el Paso de Cajón es considerado una "puerta sísmica": no se trata de una barrera que detiene los terremotos, sino de una zona donde las condiciones de las dos fallas pueden influir en el camino que sigue una ruptura.

La investigación fue publicada por la American Geophysical Union (AGU) en julio pasado. Si bien no permite determinar cuándo ocurrirá un próximo terremoto, el estudio aportó información sobre las condiciones que pueden favorecer que una ruptura permanezca en una falla o continúe hacia la otra.

"Estos resultados demuestran cómo los modelos de tensión que evolucionan con el tiempo, restringidos por datos paleosísmicos de alta calidad, pueden informar sobre el comportamiento dinámico de las fallas y la evaluación del riesgo sísmico en uniones de fallas complejas como el Paso de Cajón", concluyeron los investigadores.

Link de acceso al estudio https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025JB033213