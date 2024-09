¿Cuándo llegará y cuánto costará la PlayStation 5 Pro en Uruguay?

Juegos optimizados y nuevos lanzamientos

El catálogo de títulos que aprovecharán al máximo las capacidades de la PS5 Pro ya está confirmado. Alan Wake 2, Assassin's Creed: Shadows, Final Fantasy 7 Rebirth, Marvel's Spider-Man 2 y The Last of Us Part II Remastered son solo algunos de los juegos que se verán potenciados gracias a la tecnología de la nueva consola. Además, con la función Game Boost, los usuarios podrán disfrutar de mejoras en más de 8.400 juegos compatibles de PS4 y PS5.