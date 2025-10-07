Dólar
/ Ciencia y Tecnología / CRIPTOMONEDAS

Dónde está Uruguay en el mapa global de adopción cripto

Expertos sostienen que la estabilidad es una ventaja y no un obstáculo para el crecimiento del ecosistema cripto local.

7 de octubre 2025 - 11:22hs
freepik__hac-que-aparezcan-muchas-img1en-una-misma-imagen__35879

Uruguay se ubica en el puesto 106 de 151 países en adopción de criptoactivos, según el Global Crypto Adoption Index 2025 de Chainalysis.

El informe muestra un nivel modesto de uso local, sin adopción masiva ni minorista como ocurre en otros mercados de la región.

La estabilidad macroeconómica del país explica parte del fenómeno: al no enfrentar inflación elevada ni restricciones cambiarias, la demanda de criptomonedas como refugio es limitada.

Esto, sumado a una regulación en desarrollo, retrasa el ritmo de expansión del uso cripto en comparación con naciones vecinas.

“El informe muestra que Uruguay no enfrenta la urgencia que tienen otros países para volcarse a las criptomonedas, pero eso no significa que no haya oportunidades. Todo lo contrario, la estabilidad es una ventaja que contribuye a lograr un crecimiento ordenado y sostenible del ecosistema”, afirmó Martín Benítez, fundador y director de CriptoGuardian.

El ecosistema tecnológico uruguayo se considera sólido, pero enfrenta barreras culturales y de conocimiento que limitan la adopción cotidiana.

Según el estudio, el uso local está más vinculado a inversión y diversificación de portafolios que a transacciones diarias.

Este patrón refleja un perfil de usuarios con mayor educación financiera y acceso a plataformas internacionales.

Las condiciones para dar el salto

Aunque figura rezagado, Uruguay posee fortalezas estructurales que podrían potenciar un desarrollo sostenido del sector.

La estabilidad política y económica, junto con reglas más claras, posicionan al país para atraer inversión en blockchain, fintech y servicios de custodia digital.

Entre los pasos clave para mejorar su posición se encuentran marcos regulatorios ágiles y transparentes, servicios de pago con criptomonedas y promoción de educación financiera.

También se destaca la posibilidad de aprovechar la ventaja energética del país para impulsar minería verde y proyectos blockchain.

El fortalecimiento de servicios de custodia confiables surge como prioridad.

“El futuro de la adopción cripto en Uruguay no pasa solo por la inversión individual. Lo que marcará la diferencia es generar confianza con servicios de custodia seguros, regulación transparente y educación práctica. Si logramos alinear esos tres factores, el país puede convertirse en un actor relevante en la región”, agregó Benítez.

Uruguay no lidera la adopción regional de criptomonedas, pero su contexto ofrece condiciones estables y previsibles para construir un ecosistema confiable.

El desafío será atraer inversión, fomentar innovación y generar confianza en el uso seguro de activos virtuales.

