¿El fin de las pestañas? Cómo la IA está creando una internet sin clics

La evolución de la IA va rumbo hacia la hiperpersonalización. Las herramientas cada vez más permitirán crear apps y sistemas para tus propios fines.

En esta edición, vamos a hablar sobre qué pasos se dieron en las últimas semanas y cómo usaremos la tecnología en los próximos meses.

ChatGPT lanzó esta semana una función llamada “Aplicaciones” . Ahora podés usar servicios como Booking o Spotify directamente desde el chat. Y lo más curioso: también está disponible para quienes usan la versión gratuita . Solo tenés que escribir la tecla “@” y mencionar la app.

Estas funciones confirman una tendencia clara : las grandes empresas de inteligencia artificial quieren que vivas dentro de sus entornos . No buscan que navegues entre servicios, sino que todo suceda dentro del suyo . Y en esa lógica, la web empieza a diluirse .

Como me dijo Emiliano Chinelli, un experto uruguayo en IA, vamos hacia la internet del “no click”, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva.

ChatGPT permitirá que las empresas con aplicaciones estén integradas en su propia plataforma. De esta forma, podrán perfilar cada vez más al usuario, además de fidelizarlo en su herramienta. Ya aparecieron en internet algunos ejemplos de desarrollos en este sentido. Por ejemplo, un usuario creó una app dentro de ChatGPT que permite apagar y prender sus luces con solo dialogar con esta herramienta.

Existen otras herramientas como N8N que permiten crear automatismos. Y vean esto: un desarrollador creó un asistente de inteligencia artificial capaz de hacer llamadas telefónicas reales con su propia voz para agendar visitas a apartamentos y reservar mesas en restaurantes. Lo más interesante es que todo el proceso ocurre de forma automatizada y se coordina desde Telegram, sin que él tenga que hablar ni intervenir directamente.

Hoy, aprender a usar estas herramientas y automatizarlas requiere ciertos conocimientos técnicos, pero probablemente la forma de crearlas se estandarice a futuro.

Cuando la IA te sugiere, sin que vos lo sepas

¿Pero qué pasa si las apps te sugieren cosas sin que vos lo sepas?

ChatGPT lanzó Pulse, una herramienta por ahora disponible para usuarios que pagan al menos US$ 200, pero que sin dudas llegará para todos en un futuro.

En lugar de esperar siempre a que les hagas preguntas, con Pulse ChatGPT trabaja “entre bambalinas” para llevarte cada mañana un resumen personalizado de información relevante para ti (noticias, recordatorios, consejos, seguimientos, etc.).

Chinelli, quien ayuda a compañías en Uruguay y Latinoamérica a incorporar herramientas de IA en sus procesos, predijo un poco esto que va a suceder en una reciente nota que le hice para El Observador: él considera que la IA será más proactiva con el usuario.

“La IA te puede decir: che, ¿qué pasó con tu gatito, que ayer me dijiste que estaba enfermo?”.

Ese tipo de diálogo representa, según él, el cruce de una línea de intimidad: los sistemas comienzan a construir una relación emocional o parasocial con la persona. Dijo que esto refleja una “carrera por lograr esa conexión emocional”, y que el gran desafío (y oportunidad) para empresas como Apple, OpenAI o Google es crear plataformas capaces de integrar agentes personales que hablen con el usuario sobre su vida, sus finanzas o su contexto cotidiano.

En un futuro cercano, en lugar de entrar al sitio de un supermercado, podrías simplemente escribir: “necesito comprar lo de siempre”, y que te entienda y sepa al dedillo.

Como dijo Jon Hernández, el divulgador más popular de IA en habla hispana, la IA ya no es una herramienta, sino infraestructura. La vamos a ver o tener en todos lados y, probablemente, no nos demos cuenta que la estemos utilizando.

