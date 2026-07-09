Estas serán las seis conjunciones de astros visibles desde Uruguay en julio

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) informó que entre el 9 y el 24 se producirán seis conjunciones visibles desde Uruguay. Se trata de un efecto de perspectiva: dos astros se alinean vistos desde la Tierra y aparecen juntos en el cielo, aunque en el espacio los separen distancias enormes. La mayoría se observan al caer la tarde.

Una conjunción es un fenómeno de perspectiva . Dos cuerpos —dos planetas, un planeta y una estrella, o la Luna y cualquiera de ellos— quedan alineados en la misma dirección vistos desde la Tierra y aparecen juntos en el cielo, aunque en el espacio los separen distancias enormes.

Este jueves 9 de julio arranca la seguidilla con la única conjunción sin Luna: Venus se junta con la estrella Régulo . Venus es el planeta más brillante del cielo. Se ve al noroeste desde las 18:30 y hasta que ambos se ponen.

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El 10, la Luna pasa junto a las Pléyades , un cúmulo de estrellas. A diferencia del resto, esta se ve de madrugada: al noreste, desde las 5 de la mañana hasta el crepúsculo.

El 16, la Luna se acerca de nuevo a Régulo, visible al noroeste desde las 19 hasta la puesta de ambos astros. El 17 es el turno de Venus otra vez, ahora acompañado por la Luna: al noroeste, desde las 18 y hasta que se ponen.

El 20, la Luna se junta con Spica, otra estrella brillante, visible al norte desde las 18:30 hasta la puesta. Y el 24 cierra la serie con la Luna y Antares, al noreste desde las 19 y por el resto de la noche.

El mes trajo y traerá otros hitos. El 6 de julio, a las 14:30 hora uruguaya, la Tierra llegó al afelio, el punto de su órbita más lejano del Sol. Próximamente habrá Luna nueva (14), el cuarto creciente (21) y la Luna llena (29).

Y el 28 aparece la lluvia de meteoros Delta Acuáridas, con hasta 20 meteoros por hora en condiciones ideales, aunque su visibilidad será muy limitada por la cercanía de la Luna llena.