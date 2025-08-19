Instagram y Facebook suman traducciones por voz con inteligencia artificial

El director de Instagram, Adam Mosseri , anunció que todas las cuentas públicas de la red social tendrán acceso a traducciones por voz con inteligencia artificial.

La función se implementa en Reels de Instagram y Facebook , con la meta de que los videos alcancen a usuarios que hablan distintos idiomas.

Mosseri afirmó: "Estamos llevando las traducciones por voz con Meta AI a más personas en Instagram y Facebook, comenzando con inglés y español, y pronto se sumarán más lenguas".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Las plantas uruguayas que chatean por Telegram para pedir agua gracias a la IA y conversar con su dueño

El despliegue inicial permitirá que los contenidos se traduzcan entre inglés y español , aunque Meta confirmó que se agregarán más idiomas en los próximos meses.

Según Mosseri, esta innovación busca aumentar el alcance de los creadores: "Estamos entusiasmados con el potencial de esto para ayudar a que tu contenido llegue a nuevas audiencias que hablan otros idiomas".

Los usuarios podrán reproducir una versión traducida de los Reels de cuentas públicas, lo que abrirá la posibilidad de diversificar las audiencias y ampliar la visibilidad de los contenidos.