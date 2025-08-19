Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
niebla
Miércoles:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Instagram y Facebook suman traducciones por voz con inteligencia artificial

La función comienza con inglés y español, y se ampliará a otros idiomas próximamente

19 de agosto 2025 - 16:02hs

El director de Instagram, Adam Mosseri, anunció que todas las cuentas públicas de la red social tendrán acceso a traducciones por voz con inteligencia artificial.

La función se implementa en Reels de Instagram y Facebook, con la meta de que los videos alcancen a usuarios que hablan distintos idiomas.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Adam Mosseri (@mosseri)

Mosseri afirmó: "Estamos llevando las traducciones por voz con Meta AI a más personas en Instagram y Facebook, comenzando con inglés y español, y pronto se sumarán más lenguas".

Más noticias
microsoft revela las ocupaciones con mayor aplicabilidad de la inteligencia artificial
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Microsoft revela las ocupaciones con mayor aplicabilidad de la inteligencia artificial

las plantas uruguayas que chatean por telegram para pedir agua gracias a la ia y conversar con su dueno
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las plantas uruguayas que chatean por Telegram para pedir agua gracias a la IA y conversar con su dueño

El despliegue inicial permitirá que los contenidos se traduzcan entre inglés y español, aunque Meta confirmó que se agregarán más idiomas en los próximos meses.

Según Mosseri, esta innovación busca aumentar el alcance de los creadores: "Estamos entusiasmados con el potencial de esto para ayudar a que tu contenido llegue a nuevas audiencias que hablan otros idiomas".

Los usuarios podrán reproducir una versión traducida de los Reels de cuentas públicas, lo que abrirá la posibilidad de diversificar las audiencias y ampliar la visibilidad de los contenidos.

Temas:

Inteligencia Artificial

Seguí leyendo

Las más leídas

Inumet por ciclón extratropical
PRONÓSTICO

Directora de Inumet advierte que ciclón extratropical provocará vientos de hasta 80 km/h y detalló qué día se espera la peor parte para Uruguay

Eric Remedi y Agustín Almendra
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Racing vs Peñarol

Hinchas de Peñarol en Rio de Janeiro
COPA LIBERTADORES

Mientras Peñarol se prepara para jugar ante Racing por Libertadores, en Brasil dieron a conocer hoy una sentencia que tiene tres semanas, de seis años de prisión a uno de los hinchas detenidos

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires
COPA LIBERTADORES

Aerolíneas Argentinas "lamentó" la actitud de los jugadores de Peñarol en el viaje a Buenos Aires para el partido ante Racing; mirá lo que pasó

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos