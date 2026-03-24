Pasar fotos de un Galaxy a un iPhone va a ser mucho más fácil

Samsung anunció que su función para compartir archivos entre celulares va a poder conectarse con AirDrop, el sistema equivalente de Apple. La novedad arranca el 23 de marzo con los nuevos Galaxy S26 y se expande de forma progresiva a otras regiones, incluida América Latina.

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Qué son Quick Share y AirDrop, y por qué importa que se conecten Quick Share es la herramienta que tienen los celulares Samsung para pasar fotos, videos o documentos a otro dispositivo de forma inalámbrica, sin cables ni aplicaciones intermedias. Es como pasarle un archivo a alguien por Bluetooth, pero más rápido y sin necesidad de emparejar los equipos primero.

AirDrop cumple la misma función, pero en los dispositivos de Apple: iPhones, iPads y computadoras Mac. Hasta ahora, estos dos sistemas no se hablaban entre sí. Si tenías un Galaxy y querías mandarle una foto a alguien con iPhone, tenías que recurrir a WhatsApp, Google Drive u otra aplicación.

Con esta actualización, un usuario de Galaxy S26 podrá enviar archivos directamente a un iPhone mediante AirDrop, sin pasos adicionales. Samsung no aclaró en su comunicado si la transferencia también funciona al revés —es decir, si un iPhone puede enviar a un Galaxy por este mismo canal.