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/ Ciencia y Tecnología / TECNOLOGÍA

Pasar fotos de un Galaxy a un iPhone va a ser mucho más fácil

Quick Share suma soporte de AirDrop y elimina la necesidad de apps intermedias para transferir archivos entre Android y Apple.

24 de marzo de 2026 11:44 hs
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Samsung anunció que su función para compartir archivos entre celulares va a poder conectarse con AirDrop, el sistema equivalente de Apple. La novedad arranca el 23 de marzo con los nuevos Galaxy S26 y se expande de forma progresiva a otras regiones, incluida América Latina.

Qué son Quick Share y AirDrop, y por qué importa que se conecten

Quick Share es la herramienta que tienen los celulares Samsung para pasar fotos, videos o documentos a otro dispositivo de forma inalámbrica, sin cables ni aplicaciones intermedias. Es como pasarle un archivo a alguien por Bluetooth, pero más rápido y sin necesidad de emparejar los equipos primero.

AirDrop cumple la misma función, pero en los dispositivos de Apple: iPhones, iPads y computadoras Mac. Hasta ahora, estos dos sistemas no se hablaban entre sí. Si tenías un Galaxy y querías mandarle una foto a alguien con iPhone, tenías que recurrir a WhatsApp, Google Drive u otra aplicación.

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Con esta actualización, un usuario de Galaxy S26 podrá enviar archivos directamente a un iPhone mediante AirDrop, sin pasos adicionales. Samsung no aclaró en su comunicado si la transferencia también funciona al revés —es decir, si un iPhone puede enviar a un Galaxy por este mismo canal.

Cuándo llega y a qué dispositivos

El despliegue comienza en Corea el 23 de marzo y se extiende de manera gradual a Europa, Hong Kong, Japón, América Latina, América del Norte, el Sudeste Asiático y Taiwán. Samsung no precisó fechas específicas para cada región.

Por ahora, la función estará disponible solo en la línea Galaxy S26. La compañía indicó que planea ampliarla a otros modelos Galaxy en actualizaciones futuras, sin dar más detalles sobre cuáles ni cuándo.

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