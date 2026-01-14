PuntaTech 2026 y la lógica de conocer gente valiosa casi sin buscarlo

Hay un evento en Uruguay donde sabés que, inevitablemente, vas a hablar con gente desconocida. Casi sin proponértelo, te vas a ir con contactos, nuevos vínculos. El entorno, el ambiente, la comida, el verano, la energía medianamente recargada que sugiere el mes te invitan a eso.

Así podría resumirte el PuntaTech Meetup 2026, un evento en el que las personas están interesadas en conectar, en hablar, en conversar, en interiorizarse sobre sus proyectos, sus trabajos, sus vidas.

Oddone en Punta Tech: por qué el gobierno decidió aumentar el ticket de entrada para los nuevos residentes fiscales y su apuesta para que Uruguay sea un hub regional en conectividad aérea

Había emprendedores que tenían la misma edad del mismísimo evento: 18 años. Había personas que hablaban e intercambiaban cuentas de LinkedIn y números de teléfono mientras hacían la fila para degustar algún plato en las carpas que llevaban carteles de “cosas ricas”.

La dinámica que se genera en este evento tiene una peculiaridad que no tiene otro: la gente tiene ganas de conocer gente nueva. Y lo consigue casi sin proponerselo.

Percibí escenas que se repiten una y otra vez: te encontrás con un conocido que estaba en una ronda con otra persona y te mete a la conversación y te presenta. Y, de repente, terminás hablando de proyectos que pueden aportarte valor a vos, o vos a ellos. O, tal vez, podés ofrecerle algún contacto que pueda aportarle. Eso es PuntaTech.

No solo van empresarios e inversores. Van empleados y gente interesada en encontrar nuevas oportunidades. “A mí me mató la inteligencia artificial”, contó en una de estas conversaciones una persona que está desempleada desde abril y que trabajaba en testing.

Esta misma persona me contó que, en un momento, quedó solo y empezaron a acercarse otras personas para preguntarle a qué se dedicaba y cuál había sido su recorrido laboral. En ese intercambio terminó conversando con alguien que maneja una plataforma de reclutamiento de talentos; hablaron un rato, intercambiaron contactos y siguieron cada uno su camino.

Es un evento cosmopolita: había estadounidenses, suecos, argentinos, brasileños, chilenos y de muchísimas nacionalidades más.. "Hagamos choque de iPhone", me dijo un emprendedor para pasarme el contacto e interactuar a futuro sobre su emprendimiento. Instantáneamente en su teléfono y en el mío aparecieron nuestros respectivos contactos. Hay un código cultural propio hasta en la forma de pasarse contactos.

Si bien este fue el evento principal, varias personas contaron que participaron de los famosos "side events" más chicos, donde pudieron conectar con otras personas interesadas en invertir y en conocer gente. "No había cupos", contó. La gente estaba realmente interesada en hacer networking.

En el evento participó el ministro de Economía Gabriel Oddone, quien, previo a la entrevista que le hizo el periodista británico, Elliot Gotkine, destacó la relevancia de un evento como este "donde se pueda hacer este tipo de relaciones" "Como se habla en la jerga: networking. Es absolutamente importante. Porque aquí se conoce gente, se reencuentra gente, se intercambian teléfonos, se pueden discutir ideas en preproyectos y se hace contacto".

"Los seres humanos, cuando están interactuando, son mucho más potentes. Pensá que la salida de la Edad Media fue precisamente a través de las ciudades; aquellas zonas del mundo donde había desarrollo de ciudades fueron mucho más potentes en su desarrollo inmediato porque, precisamente, eran ámbitos donde la gente se coordinaba y se conectaba. Estas son pequeñas ciudades".

Las historias

También descubrí historias interesantes. Por ejemplo, la de Pablo Surasky, quien llegó a Punta Tech a partir de una publicación en redes sociales.

“Fue gracias a Bruno Gadea, que es uno de los organizadores del evento”. Indicó que el posteo proponía una consigna vinculada a contactos e interacciones, con un incentivo para participar. “Como gancho, ofrecía justamente, por la mejor respuesta, un pase para venir acá”.

Al responder la propuesta, detalló el trabajo que desarrolla la empresa que lidera en Uruguay. “Le conté básicamente lo que hacemos con Landopp: transformar un residuo en algo productivo, como un material que pueda reemplazar al plástico”.

Surasky valoró el perfil del encuentro tecnológico realizado en el país y el intercambio que se genera. “No es un evento de tecnología, es un evento de gente que hace tecnología, y todo lo que se genera alrededor de eso me parece que es algo muy, muy valioso", dijo.

Bonus Track: Café y Negocios

Hola, somos María Noel Durán y Naara Pérez de Café y Negocios y hoy nos sumamos a Nueva Pestaña para contarte que Punta Tech lo hizo de nuevo.

El evento de networking más grande de Uruguay cumplió su mayoría de edad este año, pero sus inicios se remontan al jardín de una casa de balneario donde Sergio Fogel- cofundador de dLocal- y Pablo Brenner-director de PBK Advisors- se reunieron alrededor de unas empanadas para conversar con otros colegas. Este martes en su LinkedIn Brenner compartió que en la segunda edición hubo 100 personas. “Llegar a 2.500 implica haber crecido, en promedio, cerca de 21% anual durante 17 años”, analizó el cofundador del evento. Para él la clave estuvo en mejorar un poco todos los años.

Y es verdad, Punta Tech mejora cada año, pero no solo en los grandes números, sino en impacto. El corazón del evento está en los detalles, como la presencia de Fogel en New Generation hablando con emprendedores que entre risas confesaban “nos sudaban las manos” por los nervios de poder contarle su proyecto al creador del unicornio uruguayo dLocal. “Es una oportunidad única”, dice uno de ellos. En Networking Sessions de Cubo Itaú otra imagen que pinta al Punta Tech: un joven se acerca con su padre como ladero, saluda al fundador de una startup uruguaya y le empieza a contar su idea de negocio. Es argentino y tiene 16 años, pero hace tres que viene a este encuentro. “Es un niño”, dice el empresario que rápidamente lo felicita por su proyecto y se agenda su contacto.

Es que las nuevas generaciones no andan con rodeos, saben que en un pitch se juega el futuro de la empresa de sus sueños y dan todo para causar la mejor impresión y acercarse a ese mundo.

Es que más allá de las charlas, de lo técnico y de ese mito o realidad de que en Uruguay nos conocemos entre todos, eventos como estos generan algo más difícil de lograr hoy en día: espacios de conexión real.

Y ahí es donde creemos que estuvo el verdadero valor de estar presentes. No solo para escuchar, sino para ser parte activa de un ecosistema que se construye en la conversación, en el encuentro y en el vínculo humano.

Es aquí dónde surgen alianzas, inversiones, nuevos proyectos y por supuesto notas y novedades que te estaremos acercando próximamente en Café y Negocios. No te lo pierdas.