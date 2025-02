Robo, rotura y accidentes: las opciones de seguro para celulares en Uruguay

Algunas opciones de seguro no aplican deducibles ni costos adicionales en caso de siniestro. En el caso de MiDinero, la cobertura incluye hurto de celular hasta $19.000 y rotura de pantalla hasta $9.500, con un costo mensual de $440 IVA incluido. La carencia es de 10 días desde la fecha de venta y cubre un solo evento por vigencia.

Antel, a través de Sancor Seguros S.A., ofrece otra alternativa con dos planes. El Plan Básico cubre daño accidental y falla mecánica o electrónica, mientras que el Plan Completo también incluye cobertura por robo con violencia. El seguro se puede contratar al momento de la compra del equipo o hasta 30 días después. El costo mensual varía según el precio del celular, partiendo desde $111 para el Plan Básico y $159 para el Plan Completo. Se aplica un deducible que va desde $1.600 hasta $19.500, dependiendo del valor del dispositivo.

Por otro lado, MiSeguroOK ofrece un seguro de celular 100% online, con planes de 12, 18 o 24 meses. Su cobertura es contra todo riesgo, incluyendo hurto, incendio y accidentes. En caso de rotura, el equipo es reparado y, si el daño es total o fue robado, el celular es repuesto en 72 horas hábiles.

Movistar también dispone de un servicio de seguros exclusivo para clientes pospago particulares que adquieran celulares nuevos. Existen dos tipos de coberturas. El Seguro de Rotura por Daño Accidental cubre cualquier destrucción o deterioro del equipo por un daño accidental, sin aplicar deducibles. El Seguro Todo Riesgo, además de daño accidental, protege contra hurto y rapiña, también sin deducibles.

¿Cuánto cuesta asegurar un celular?

Los costos anuales varían según el valor del equipo. Según Reyes, los planes con SBI Seguros tienen precios que parten desde US$ 49,60 para teléfonos de hasta US$ 250 y llegan hasta US$ 261,80 para dispositivos de US$ 3.000. En caso de daños, se aplica un deducible del 10% del valor del celular, con un mínimo de US$ 100. La cobertura dura un año y no se renueva automáticamente.

En el caso de MiDinero, el plan mensual tiene un costo de $440 IVA incluido y cubre hasta $19.000 por hurto y $9.500 por rotura de pantalla. A diferencia de otras opciones, no aplica deducibles, pero la cobertura tiene una carencia de 10 días y solo cubre un evento por vigencia.

Antel, en cambio, cobra el seguro junto con la factura mensual del servicio de telefonía y los precios dependen del valor del celular. El costo mínimo es de $111 para el Plan Básico y $159 para el Plan Completo, con deducibles que oscilan entre $1.600 y $19.500.

MiSeguroOK permite contratar su seguro por 12, 18 o 24 meses, asegurando el celular contra hurto, incendio y accidentes.El seguro para un celular de entre US$ 901 y US$ 1.100 cuesta US$ 121,99 por 12 meses (US$ 10,17 mensuales). Por 18 meses, baja a US$ 137,24 (US$ 7,62 al mes, con 25% de descuento), y por 24 meses, a US$ 158,59 (US$ 6,61 mensuales, con 35% de descuento).

Movistar, por su parte, ofrece un sistema de seguros con precios diferenciados según el valor del celular y la cobertura elegida. Para el Seguro de Rotura por Daño Accidental, las cuotas mensuales oscilan entre $41 y $670, dependiendo del costo del equipo. En el caso del Seguro Todo Riesgo, los precios van desde $82 hasta $1.340 por mes, según el valor del celular asegurado. El costo del seguro se agrega a la factura mensual de Movistar.

¿Cuándo conviene contratar un seguro?

Para Reyes, asegurar un celular de más de US$ 500 es recomendable, especialmente si el usuario pasa mucho tiempo en la calle. “Si el riesgo de hurto es grande, lo contrato de ojos cerrados”, afirma.

En cambio, si el teléfono es de menor valor, la decisión puede depender de la capacidad de afrontar una reparación. "Si sale menos de US$ 500, capaz podés decir ‘tengo unos pesos guardados por si pasa algo y lo arreglo’”, opina Reyes.

En el caso de Movistar, el seguro es exclusivo para celulares nuevos comprados en la compañía y se pueden realizar hasta dos reclamos por año. En caso de siniestro, la indemnización se deposita directamente en la cuenta bancaria del cliente.

Un seguro que puede ahorrar cientos de dólares

Para ejemplificar el beneficio, Reyes plantea un caso: un usuario con un celular de US$ 1.200 y seguro contratado. Si la pantalla se rompe y la reparación cuesta US$ 350, el seguro cubrirá US$ 250 y el usuario solo pagará US$ 100.

“Si no tuvieras seguro, habrías pagado los US$ 350 completos. Pero con la cobertura, desembolsás solo US$ 100, ahorrando US$ 250”, detalla Reyes.

Un mercado en crecimiento

Reyes considera que el seguro de celulares seguirá en expansión. “Cada vez hay más creadores de contenido que necesitan un buen celular para empezar. Y en Uruguay cada vez traen más opciones de gama media y alta que superan los US$ 500”, concluye.