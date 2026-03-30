Uruguaya conducirá la transmisión histórica de la NASA en español de la misión Artemis II

Una uruguaya va a conducir en YouTube la cobertura en vivo del lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada de la NASA en rodear la Luna. Noelia González , comunicadora y experiodista de El Observador, será host del evento que la agencia espacial transmitirá el miércoles 1 de abril.

La ventana de lanzamiento se abre a las 7:24 p.m. hora uruguaya desde el Centro Espacial Kennedy, en el estado de Florida. La NASA tiene oportunidades adicionales hasta el lunes 6 de abril si las condiciones no lo permiten ese día.

La misión llevará a cuatro astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— en un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna. No aterrizarán en la superficie, pero será la primera vez que personas lleguen a esa distancia del espacio profundo desde el programa Apollo.

Uno de los objetivos centrales es probar los sistemas de soporte vital de la nave Orion con tripulantes a bordo, algo que hasta ahora no se había hecho. La misión también busca sentar las bases para futuros vuelos tripulados de Artemis, con Marte como horizonte de largo plazo según la agencia.

"La tripulación de Artemis II viajará cerca de 7.400 kilómetros más allá del lado lejano de la Luna. Desde este punto de vista, podrán ver la Tierra y la Luna desde las ventanas de Orion, con la Luna cerca en primer plano y la Tierra a más de 400.000 kilómetros en el fondo", dice la NASA en su sitio web.

La nave Orion utiliza una trayectoria de retorno libre que le permite regresar a la Tierra sin necesidad de encender sus motores durante el viaje de vuelta. Este tipo de recorrido aprovecha el equilibrio gravitacional entre la Tierra y la Luna: tras rodear el lado oculto del satélite, la nave es redirigida naturalmente hacia nuestro planeta por la fuerza de gravedad terrestre. Se trata de una estrategia clave en términos de eficiencia y seguridad, ya que reduce el consumo de combustible y asegura un regreso automático incluso ante eventuales fallas en el sistema de propulsión.

Cómo seguir el lanzamiento

La cobertura en español arranca a las 5:45 p.m. hora uruguaya del miércoles en el canal de YouTube en español de la NASA y en NASA+. La transmisión del despegue en inglés comienza antes, a la 1:40 p.m. A partir de las 8:45 a.m. ya habrá imágenes en vivo del proceso de carga de combustible del cohete SLS —el Sistema de Lanzamiento Espacial.

Durante toda la misión, la NASA transmitirá en tiempo real a través de YouTube, incluyendo vistas desde la nave Orion cuando el ancho de banda lo permita. La posición de Orion en el espacio se podrá seguir en nasa.gov/trackartemis.