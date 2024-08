WhatsApp: los tres datos que no tenés que compartir para evitar estafas

Cuáles son los datos que no deberías compartir por WhatsApp

Sin embargo, diferentes expertos en ciberseguridad aseguran que los propios internautas, además de tomar precauciones ante mensajes sospechosos, no deberían compartir determinada información en la app.

Estafas: qué información no debo compartir en WhatsApp

Ni WhatsApp ni empresas reconocidas solicitarán información confidencial a los usuarios. Tampoco, ninguna dependencia gubernamental u entidades bancarias pedirán este tipo de datos.

Por ende, jamás tendrán que compartir estos tres ítems: datos bancarios, contraseñas o códigos de seis dígitos a otros internautas.

Ante mensajes sospechosos, los usuarios podrán alertar a la app y bloquear al usuario

Asimismo, al recibir un mensaje de un desconocido, desde la aplicación de mensajería mostrarán "señales que puedes usar para decidir cómo responder".

De esta forma, podrán decidir si quieren "responder, añadir a esa persona como contacto, bloquearla o reportarla".

Cómo evitar una estafa en WhatsApp

Prestar atención a los mensajes sospechosos:

¿Están usando un número desconocido?

¿Te están apresurando?

¿Te amenazan o te piden que confíes en ellos?

¿Te piden que transfieras dinero o que compartas una contraseña, un pin o información personal?

Frenar la conversación

Ante sospechas, colgar la llamada o no responder a mensajes de un usuario desconocido. "Si no puedes verificar la identidad del contacto, no compartas ninguna información personal o financiera", indicaron desde la compañía.

Bloquear y reportar al usuario

En caso de alertar sobre un usuario sospechoso, desde la aplicación de mensajería solicitaron que se bloquee y reporte inmediatamente a ese contacto.

Actualizar los ajustes de privacidad y seguridad

Los internautas podrán controlar quién puede contactarse o ver su información personal en WhatsApp.