"Zapia 1 - Meta 0": primer fallo favorable a startup uruguaya en contra de la empresa de Mark Zuckerberg

La Autoridad Italiana de Competencia , conocida como AGCM (Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado), ordenó el miércoles a Meta Platforms suspender determinados términos contractuales que, según el regulador, podrían excluir de WhatsApp a chatbots de inteligencia artificial rivales de Meta AI .

La medida se adoptó luego de que la compañía fundada por Mark Zuckerberg no permitiera que servicios como ChatGPT, Perplexity, Copilot, Zapia y Luzia , entre otros, utilicen WhatsApp a partir del 15 de enero de 2026 para ofrecer prestaciones similares a las de su propio chatbot integrado en la plataforma.

La decisión se da en el marco de una investigación por presunto abuso de posición dominante vinculada a WhatsApp, de acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal. La AGCM sostuvo que la conducta bajo análisis parecía capaz de restringir “la producción, el acceso al mercado o el desarrollo técnico en el mercado de servicios de chatbot de inteligencia artificial”, con un potencial perjuicio para los consumidores.

Meta respondió a través de un portavoz, quien calificó la resolución como “ fundamentalmente defectuosa ”. En el mismo mensaje, la empresa afirmó que la aparición de chatbots de IA “ ejerció una presión sobre nuestros sistemas que no fueron diseñados para soportar ” y confirmó que impugnará la medida. “ Apelaremos ”, señaló el vocero.

El caso se inscribe en una serie de intervenciones regulatorias impulsadas por autoridades europeas contra grandes empresas tecnológicas, en un debate más amplio sobre el alcance de su poder de mercado. El texto también marca un contraste con Estados Unidos, donde se describe un enfoque regulatorio más indulgente, y recoge que la postura europea generó críticas desde la industria y desde la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

La investigación italiana se inició en julio, cuando la AGCM abrió un expediente contra Meta por presunto abuso de posición dominante en WhatsApp. En noviembre, el regulador amplió el alcance del caso para incluir las condiciones actualizadas de la plataforma empresarial de la aplicación de mensajería.

Según la autoridad, esas condiciones contractuales tendrían la capacidad de cerrar el acceso del mercado a competidores. En ese sentido, el organismo afirmó que “estas condiciones contractuales excluyen completamente a los competidores de Meta AI en el mercado de servicios de chatbot de IA de la plataforma WhatsApp”.

La orden de suspensión apunta a frenar la aplicación de esos términos mientras se evalúa su impacto en el mercado. La AGCM describió la conducta como potencialmente restrictiva para la producción, el acceso y el desarrollo técnico, y advirtió sobre la posibilidad de un daño indirecto a los consumidores si se reducen opciones o se condiciona la competencia dentro del ecosistema de WhatsApp.

En paralelo, los reguladores antimonopolio de la Unión Europea abrieron el mes pasado una investigación sobre Meta por las mismas acusaciones. En ese marco, la AGCM informó que coordina con la Comisión Europea para abordar la conducta atribuida a la empresa “de la manera más efectiva”.

Zapia y los pedidos de cautelares para sostener el acceso a WhatsApp

Zapia, una startup uruguaya que opera como chatbot general, presentó acciones legales en Brasil y Europa para impedir que Meta bloquee su servicio dentro de WhatsApp, según supo El Observador.

La compañía trabaja en conjunto con Luzia, otro chatbot de inteligencia artificial de origen español, y planea ampliar los pedidos a otros países donde rigen marcos regulatorios similares en materia de defensa de la competencia.

Juan Pablo Pereira, cofundador de Zapia, se refirió públicamente a esta decisión de la autoridad europea con una publicación en Linkedin en la que escribió: “Zapia 1 - Meta 0”.

Según supo El Observador, la compañía está solicitando medidas cautelares ante tribunales de defensa de la competencia en distintos países, con el objetivo de mantener activo su acceso a WhatsApp mientras se tramitan los procesos judiciales, en un escenario marcado por la orden italiana de suspender cláusulas que podrían afectar a competidores de Meta AI.

Zapia, que tenía más de 5 millones de usuarios y permite transcribir audios de WhatsApp, generar recordatorios y hasta programar mensajes, ha puesto el foco en desarrollar su app luego de que Meta tomara esta medida.