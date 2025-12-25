Uruguayos crean un "Waze de playas" para que encuentres la ideal: así funciona

Temperatura, olas, viento, la mejor época para visitarla. Hoteles, restaurantes cercanos. Si tiene duchas, sombrillas para el público, si es accesible para personas en sillas de ruedas, si cuenta con baños, parking y puesto de guardavidas, además de consejos vinculados a la seguridad. Toda esa información se encuentra en Cleach.app , una herramienta creada por uruguayos que busca ser una enciclopedia en tiempo real del estado de las playas de Uruguay y del mundo.

Su creador, Ema Amorim , describió el objetivo desde la lógica de uso y la decisión inmediata. “ Cleach es una plataforma que centraliza información climática y turística específica de cada playa, pensada para que el usuario pueda decidir rápidamente si le conviene ir y qué hacer en ese lugar ”.

El punto de partida fue una situación repetida en destinos de costa: el usuario elige una playa sin saber si, a pocos kilómetros, hay mejores condiciones. Esa brecha entre expectativa y realidad fue el problema que el proyecto buscó atacar con información localizada.

Cleach trabaja con geolocalización precisa a escala de playa, y no con datos agrupados por ciudad o región. El modelo define cada playa como un punto propio para consultar variables específicas de ese lugar.

La herramienta intenta reflejar variaciones que suelen depender de la orientación de la costa y de la exposición al viento, incluso en playas muy cercanas. Esa precisión busca que la comparación tenga sentido práctico cuando el usuario evalúa moverse pocos kilómetros.

Como parte del armado de cada ficha, la plataforma integra datos climáticos actualizados y referencias contextuales del entorno turístico. “Los datos que utiliza Cleach provienen principalmente de la API de Google, que nos permite acceder a información climática actualizada y a datos contextuales como hoteles, restaurantes, servicios”, afirmó Amorim.

Validación orgánica y una hoja de ruta con expansión y colaboración

El primer proceso de validación se realizó en Punta del Este, donde el equipo observó el problema con mayor nitidez. Amorim lo sintetizó como una diferencia de condiciones que puede alterar por completo la elección del día. “Hay turistas que van a una playa con mucho viento, cuando a 5 kilómetros hay condiciones perfectas”, dijo.

La adopción inicial llegó con usuarios que entraron por interés propio y volvieron a usar la plataforma. Ese comportamiento fue tomado como señal de utilidad en una necesidad concreta. “La validación vino orgánicamente: visitas sin marketing, usuarios recurrentes… eso da un feedback positivo”, sostuvo Amorim.

En esa etapa, el proyecto registró mil visitas orgánicas. “La gente llegó por necesidad genuina y no por publicidad”, afirmó Amorim. “Esto nos dice que hay una demanda latente”, agregó.

Los planes próximos incluyen expandirse a destinos de playa estratégicos en Latinoamérica y otros mercados, y construir alianzas con hoteles y operadores turísticos. La idea es que esos actores utilicen la plataforma como herramienta de consulta.

En el plano de monetización, los creadores evalúan estrategias de afiliación con plataformas de reserva para generar ingresos y facilitar la reserva desde la propia herramienta. El proyecto también prevé sponsors orientados a una audiencia segmentada por interés en playa.

Entre las funciones proyectadas, el equipo apunta a instalar cámaras en paradores para mostrar el estado de la playa. A mediano plazo, la visión incluye reportes colaborativos en tiempo real con información aportada por usuarios.

“Nuestro objetivo a mediano plazo es convertir a Cleach en un Waze de playas”, dijo el creador.

“El clima es el punto de entrada, pero nuestro objetivo es ser la herramienta completa para planificar el día de playa perfecto”, afirmó Amorim.