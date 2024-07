Argentina campeón ante Colombia, lo que no se vio por TV: el descontrol en el ingreso al estadio, la reacción a las lágrimas de Messi, Shakira y el show de otro cantante

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sebaamaya/status/1812630276603797869&partner=&hide_thread=false Corridas, avalanchas, gente que no puede entrar y otra que se mete por huecos en las inmediaciones del Hard Rock Stadium



Así es la previa de la final de la Copa América pic.twitter.com/vfstxa8QZ0 — Sebastián Amaya (@sebaamaya) July 14, 2024

El caos siguió. Un grupo de hinchas, mayoría colombianos, intentó meterse por una puerta de vidrio que se abrió, por la que podían llegar a una escalera y un acceso. Padres y madres con hijo corrieron al ver que se abrió, lo que ocasionó aprietos y pudo haber causado una avalancha.

También varios intentaron trepar los tejidos para ingresar al perímetro del estadio. Ante una de esas situaciones, una policía sacó una pistola teaser para advertirle a los hinchas que estaba dispuesta a darles una descarga eléctrica.

Miedo, reacciones, corridas y estampidas. Los ingredientes para que ocurriera una desgracia estuvieron presentes, pero por suerte no se constataron consecuencias de gravedad.

Por el desborde generalizado, con mucha gente llegando, yendo y viniendo, el partido de retrasó. Una explicación que le dio a Referí un funcionario cercano a la selección argentina fue que las familias de muchos futbolistas estaban afuera y no podían atrasar.

En un momento, se abrieron las puertas e ingresó un gran grupo de personas, lo que le dio fluidez al acceso, si bien quedaron muchos esperando los cacheos.

Mac Allister y Francella entre la gente

Para parte de la prensa también fue muy difícil el ingreso porque el lugar de control quedó atiborrado de gente. Además, los efectivos de seguridad fueron inflexibles para dejar pasar a sitios en los que había personal de la organización.

En el ingreso para los familiares de los jugadores se pudo ver al volante de la selección argentina Alexis McAllister, quien con el equipo deportivo y chaleco, salió a buscar a sus seres queridos cuando estaba a minutos del comienzo del partido.

Otro que tuvo dificultades para ingresar fue Guillermo Francella, el reconocido actor que estuvo en idas y vueltas hasta que le indicaron cuál era su sector.

El encuentro se retrasó desde las 20:00 a las 20:30 y luego 20:45, hasta 21:15, hora de Miami, cuando finalmente comenzó.

Partido dividido en las tribunas

Con el partido iniciado, aún siguió entrando gente y hubo pasillos de acceso a la tribuna con muchas personas.

También se vio que hubo hinchas detenidos que fueron sacados del estadio en grupos de tres o cuatro policías. También hubo corridas y en un momento, por uno de los accesos, llegó una cuadrilla de unos 40 policías.

Como era de esperar, el estadio estuvo repleto, con presencia dividida de camisetas, y ambas hinchadas se hicieron sentir

El cruce de cánticos estuvo picante. “El que no salta es argentino y maricón”, cantaron los cafeteros, mientras que los argentinos respondieron con “el que no salta es un inglés”, a lo que también se sumaron hinchas colombianos.

El show de Shakira con efectos para la TV

El primer tiempo terminó 0-0 y en el entretiempo fue el esperado show de Shakira, y también polémico porque llevó a que el descanso pasara de 15 minutos habituales a 25.

20240714 Colombian singer Shakira performs onstage during a halftime show in the Conmebol 2024 Copa America tournament final football match between Argentina and Colombia at the Hard Rock Stadium, in Miami, Florida on July 14, 2024. JUAN MABROMATA / AFP Shakira Foto: Juan Mabromata / AFP

El show fue presentado por Michael Buffer, presentador oficial de la UFC y otros deportes, y reconocido por su famosa frase “Let’s get ready to rumble!”.

La cantante colombiana le puso ritmo y sensualidad en un show de cuatro canciones que tuvo efectos especiales para la TV que no se vieron en el campo de juego, todo con un marco de luces espectaculares y fuegos artificiales.

“¡Fideo, Fideo!”

Luego de un primer tiempo complicado, Argentina salió con todo en el arranque del segundo tiempo y metió a Colombia en su arco.

Ángel Di María, en su último partido con la selección, fue protagonista de esos minutos y se ganó el “¡Fideo, Fideo!” de los hinchas.

Luego, la hinchada agitó al máximo con el “para ser campeón hoy hay que ganar”, lo que hizo que el estadio se moviera.

Colombia respondió y los hinchas cafeteros se hicieron sentir al máximo, festejando las recuperaciones y una tarjeta amarilla de Mac Allister.

Las lágrimas de Messi por pantalla gigante y el respaldo de la gente

El partido tuvo un momento dramático para Argentina cuando Lionel Messi se lesionó y tuvo que dejar la cancha a los 65 minutos. El 10 dejó la cancha con mucha pena y cuando se sentó en el banco de suplentes se largó a llorar.

20240714 Argentina's forward #10 Lionel Messi leaves the pitch after picking up an injury during the Conmebol 2024 Copa America tournament final football match between Argentina and Colombia at the Hard Rock Stadium, in Miami, Florida on July 14, 2024. CH Lionel Messi Foto: Charly Triballeau / AFP

Las imágenes se mostraron en las pantallas del estadio y el público reaccionó con alientos. Luego, volvieron a mostrar al crack llorando y le cantaron “Messi, Messi”.

El inesperado show de Maluma

El cantante colombiano Maluma siguió el partido desde un palco, rodeado de amigos, y en el descanso para el alargue fue enfocado por las cámaras. En ese momento pusieron una de sus canciones y se puso a bailar, haciendo que la gente también agitara.

El regetón sonó fuerte en cada una de las interrupciones que tuvo el partido.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sebaamaya/status/1812690693187334339&partner=&hide_thread=false Maluma también dio un show cuando lo enfocaron en el palco pic.twitter.com/BrjyJrH22V — Sebastián Amaya (@sebaamaya) July 15, 2024

El impactante ingreso de Borja

El comienzo del segundo chico del alargue tuvo el ingreso de Miguel Ángel Borja en Colombia, lo que llamó la atención. Por la pantalla gigante se lo mostró arrodillado, orando, lo que llamó la atención e hizo que los hinchas colombianos lo alentaran especialmente.

¡Argentina campeón! El gol, el homenaje a Di María y el show del Dibu

En el cierre del segundo chico del alargue, Argentina logró el gol del triunfo por intermedio de Lautaro Martínez, uno de los cambios que hizo Lionel Scaloni. El tanto comenzó a liquidar el trámite para los campeones del mundo, ante una Colombia que se quedó sin reacción y que no supo como mandarla a guardar.

20240715 Argentina's forward #22 Lautaro Martinez celebrates scoring his team's first goal during the Conmebol 2024 Copa America tournament final football match between Argentina and Colombia at the Hard Rock Stadium, in Miami, Florida on July 14, 2024. J Lautaro Martínez Juan Mabromata / AFP

El Dibu Martínez fue clave nuevamente en el arco, una de las figuras de la Copa América, y en el cierre del partido tuvo intervenciones para hacer correr los minutos. Además, aplaudió cuando llegó la sustitución de Di María, en el que fue su homenaje en cancha al despedirse de la selección.

El partido terminó y Argentina se quedó con el título, en una Copa América en la que tuvo una vía bastante accesible para llegar a la final, instancia en la que sacó la chapa de campeón y su categoría para volver a levantar el trofeo.