¿Cómo es compartir con el ídolo Luis Suárez? "Verlo disfrutar, te hace disfrutar más", la reflexión de los jóvenes de la selección uruguaya

Desde su llegada a Palm Beach, el salteño no ha parado de tener muestras de cariño de sus compañeros, como también de los hinchas que siguen al equipo.

Luis Suárez Luis Suárez en la selección uruguaya Foto: @Uruguay

Conviviendo con el ídolo Luis Suárez

Emiliano Martínez, el volante de 24 años, está cumpliendo el sueño de compartir con Luis Suárez, ídolo de la selección uruguaya y de Nacional, a quien no conocía personalmente.

“Yo lo dije antes de venir, que era un sueño para mí que esté, para compartir con él, yo no lo conocía, y la verdad que es un crack, dentro de la cancha no lo tengo que decir, y también como compañero, no tengo palabras”, dijo este viernes ante la consulta de Referí en atención a la prensa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Observador (Uruguay) (@observadoruy)

“La verdad que es una emoción tremenda”, dijo a AUFTV Nicolás Marichal, uno de los zagueros convocados por Marcelo Bielsa, quien tiene 23 años y contaba seis cuando el Pistolero comenzó a ponerse la celeste.

“Cuando me enteré que iba a estar con él, que todos los días lo iba a ver, poder charlar, tomar un mate, tenerlo ahí en cada entrenamiento, es algo muy lindo y muy emocionante para uno que siempre lo vio. Y que es un prácticamente ídolo para todo el Uruguay”, dijo.

El extricolor, agregó: “También por suerte lo tuve en Nacional y desde ahí ya viene buena confianza. La verdad es que algo muy lindo y emocionante tenerlo a él, y siempre estar escuchándolo y prestándole atención”.

suarez.jpg Darwin Núñez y Luis Suárez Foto; @Uruguay

Por su parte, a Christian “Kike” Olivera le preguntaron cómo era compartir con Suárez y Darwin Núñez.

“Pufff... Es un orgullo y una felicidad tremenda compartir con ellos, el vestuario, mate, charlas… es tremendo”, dijo el atacante, quien compartió unos minutos en cancha con Suárez en el último partido ante Bolivia en el Estadio Centenario.

Embed - Entrevista con Cristian Olivera | Selección Uruguaya | Copa América 2024 Copa América 2024">

Otro que disfruta del goleador es Maximiliano Araújo, quien ya había estado con Suárez en los últimos partidos del año pasado por Eliminatorias. “Pahh… Impresionante, la verdad. Me ha tocado estar con él en Argentina y Bolivia. Aprendí y lo disfruté mucho”, señaló.

“Hoy poder estar acá con él es magnífico, en los desayunos y todo. Y cada vez que cuenta algo, siempre estoy atento y escuchando sus anécdotas. Y verlo disfrutar, a uno lo hace disfrutar aún más”, agregó

Embed - Entrevista con Maxi Araújo | Selección Uruguaya | Copa América 2024

Sin mencionarlo y mientras respondía sobre la selección, Federico Valverde también hizo referencia a Suárez y al valor de tener en el plantel a alguien que sabe lo que es ganar la Copa América, por el título del atacante en 2011 en Argentina, cuando fue el MVP del torneo.

“Jugadores que han vivido las mil y una, acá han logrado ganar Copa América, hay que sacar ese fruto, escuchar esos consejos, esas palabras, que ellos han vivido lo más lindo que es ganar un título con la selección. Entonces aprender de ellos, intentar ganar y darle esa alegría a todo el país”, dijo el volante sobre el único “sobreviviente” de aquella conquista que sigue en el combinado

Brian Rodríguez llamó “ídolo” al delantero.

“Es muy bueno contar con un ídolo que de chiquito todos nosotros los jóvenes lo mirábamos por televisión. Y conocerlo también más en el día a día. Tenerlo acá es muy importante para nosotros”, manifestó el delantero que ya ha jugado varios partidos junto al goleador, entre ellos por la pasada Copa América 2021.

Otros jugadores, como Ronald Araujo, Darwin Núñez y Brian Ocampo, también han compartido momentos junto a Suárez, lo que ha quedado registrado con fotos y videos en los que se los ven muy sonrientes.

20240611 Luis Suárez le sirvió el postre a la mesa en la que estaba Rodrigo Bentancur en la concentración de la selección de Uruguay en la Copa América 2024 Luis Suárez le sirvió el postre a la mesa en la que estaba Rodrigo Bentancur en la concentración de la selección de Uruguay en la Copa América 2024

Pese a la edad, el Pistolero también tiene que pagar las multas cuando pierde a las cartas o en juegos, tal como mostró Rodrigo Bentancur al compartir un video en sus redes del momento en el que le tuvo que servirle el postre a la mesa.

El atacante es una leyenda celeste que sigue vigente en la red y que tiene mil batallas, por lo que sin dudas es el mayor referente del plantel e intentará transmitir su legado a sus compañeros.