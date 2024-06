Referí en la Copa América: Emiliano Martínez, el "sueño" de compartir con el "crack" Luis Suárez y cómo está el plantel para el debut

“Estoy muy contento, obviamente, y disfrutando al máximo toda esta experiencia”, dijo el ex Nacional en la atención a la prensa de este viernes en Palm Beach y en la que Referí nuevamente dijo presente.

El volante de 24 años está cumpliendo el sueño de compartir con Luis Suárez, ídolo de la selección uruguaya y de Nacional, a quien no conocía personalmente.

“Yo lo dije antes de venir, que era un sueño para mí que esté, para compartir con él, yo no lo conocía, y la verdad que es un crack, dentro de la cancha no lo tengo que ni decir, y también como compañero, no tengo palabras”, dijo.

Sobre la preparación del equipo de Marcelo Bielsa, señaló que llegarán bien al debut.

“Siento que el plantel está en un muy bueno momento, nos estamos preparando bien, y espero que comencemos el torneo con el pie derecho para seguir adelante”, expresó.

Con una zona de volantes con figuras como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Nicolás De la Cruz, Martínez sabe que tiene mucha competencia.

“Estoy trabajando para eso, esperando rendir donde me toque aportarle al grupo. Hay jugadores de mucha calidad y mucha jerarquía en el medio, y estoy aprendiendo todos los días”, señaló.

Consultado por Referí sobre cómo eran las charlas con su abuelo Adalberto “Toto” Toranza, un histórico jugador del fútbol del interior que jugó en Florida y Maldonado, Emiliano sonrió y dijo que ha “hablado bastante con él” y que está “bastante orgulloso” de su nieto, quien aprovechó y le mandó un saludo.

Atención a la prensa de la selección uruguaya

Emiliano Martínez fue el segundo jugador en hablar en Palm Beach, luego de que el pasado martes Agustín Canobbio fuera quien hizo la atención a la prensa en la que Referí fue el único medio.