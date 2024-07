Copa América 2024: mirá las fuertes declaraciones de Marcelo Bielsa que recorren el mundo

El entrenador celeste no solo tuvo fuertes declaraciones de varios tópicos, tocando el FIFAgate, la organización, el estado de las canchas, y lo que lo hizo explotar fue que, entre otras cosas, no solo no se le ha pedido disculpas a los jugadores que fueron a defender a sus familias contra hinchas colombianos tras la derrota ante los cafeteros, sino fue consultado acerca de si cree que los mismos podrán recibir sanciones -debido a esto- para las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.