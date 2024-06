Copa América: el coleccionista venezolano que buscó las firmas de Darwin Núñez, Federico Valverde y el "GOAT" Luis Suárez para sus figuritas

Sobre Venezuela, dijo: “Siempre somos la cenicienta ahora pero tenemos un buen equipo. Vamos a ver si podemos hacer una buena copa”.

Y de la celeste, señaló: “Creo que Uruguay tiene el mejor presente junto con Colombia, que nadie habla de estos dos países, pero que pueden hacer una buena Copa América”.

Además, mostró su alegría por la presencia de Luis Suárez en la selección.

“Suárez es el GOAT (Greatest Of All Time, por su sigla en inglés). Desde que me enteré que venía a Inter Miami, super feliz, porque es uno de los mejores 9 de la historia”, señaló.