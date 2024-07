El amargo sabor de la eliminación en la Copa América, el dolor por la ocasión perdida por Uruguay y el primer fracaso de Bielsa

El calendario de la Copa América, llano y despejado para Argentina, que se aseguró su lugar en la final sin afrontar grandes obstáculos, y que tendrá un día más de descanso que Colombia, el otro finalista, fue cruel con Uruguay.

La primera final con Brasil en cuartos le costó perder a Nández por suspensión y a Ronald Araujo por lesión. Los dos insustituibles de la defensa de Uruguay se transformaron en una excesiva ventaja, en la segunda final que afrontaba Uruguay en este torneo, ante Colombia.

En ese escenario, adverso, Uruguay pasó mal este miércoles.

Y pasar mal, fue, en este caso, pasar incómodo futbolísticamente y distanciado del plan que Bielsa había diseñado para esta selección.

Desalineado, mal conformado, desordenado en la idea, sufrir otra vez la mala puntería de Darwin Núñez y terminar totalmente desencajado, con un equipo con un jugador más que su rival, que no supo quebrar el planteamiento defensivo de Colombia y se desgastó tocando para los costados, sin profundizar como suelen hacer los equipos de Bielsa cuando tienen terreno para correr.

La pelota que Luis Suárez estrelló en el palo, cuando Uruguay pretendía llegar al empate a los 71 minutos, es un falso consuelo y que no maquilla la triste despedida de este equipo.

- Falló el plan de Bielsa, quien improvisó todo el primer tiempo. De esa forma es muy difícil alcanzar el éxito, porque los jugadores quedan limitados en las herramientas que les brinda el entrenador. La inclusión de Ugarte como zaguero fue una mala decisión; incluso empezó por izquierda y terminó jugando el primer tiempo por derecha. Desacomodó todo el equipo, que, además, se terminó metiendo en un embudo en lugar de abrir la cancha porque Colombia llevó a que Valverde se alejara de la raya, por derecha, y De la Cruz se volcara al medio. Además, Pellistri y Maxi Araújo no estuvieron a la altura de lo que venían realizando.

- Los goles errados por Darwin Núñez, quien había empezado en gran nivel la Copa América, pero terminó sufriendo su pésima puntería. A pesar de las dificultades que tuvo Uruguay para generar fútbol, el delantero de Liverpool tuvo cuatro ocasiones de gol y las falló todas.

- La mala suerte de las lesiones. Ajeno a cualquier planificación, las bajas le pasaron una factura muy alta a Uruguay. Además de Ronald Araujo, este miércoles se retiraron lesionados en el primer tiempo Rodrigo Bentancur y Mathías Olivera.

- La ventaja y no saber aprovechar jugar con 10, porque sin espacios esta selección demostró que no sabe jugar al fútbol. Solo tocó para los costados y se ahogó en sus propias limitaciones.

- El calendario jugó en contra, porque debía ganar tres finales (Brasil, Colombia y Argentina) para levantar la copa. Argentina no tendrá rivales de peso hasta el partido del domingo en Miami y Colombia jugó su primer partido exigente en la ronda final, con Uruguay.

- ¿Es fracaso? Con atenuantes, por las bajas expresadas, esta eliminación en semifinales duele, deja un enorme gusto amargo y, también, reúne ribetes de fracaso, porque la selección había llegado a la Copa América y había sazonado su recorrido con actuaciones que invitaban a creer que volvería a llegar a la final. Sin embargo, su rendimiento fue en descenso. El agotamiento físico por la carga que Bielsa maneja para sus futbolistas y por el hecho de no establecer espacios para rotar a los jugadores, a quienes sustituía a medida que se iban bajando por lesión, pasó un alto precio. También el esfuerzo de cuartos de final, para eliminar a Brasil, resultó clave en esta salida anticipada.

Uruguay's midfielder #06 Rodrigo Bentancur fights for the ball with Colombia's midfielder #16 Jefferson Lerma during the Conmebol 2024 Copa America tournament semi-final football match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium, in Charlotte,

Rodrigo Bentancur va al suelo tras una falta de Jefferson Lerma en el partido entre Uruguay y Colombia

FOTO: AFP